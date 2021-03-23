Всему виной французское законодательство на время пандемии.

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик, которого Андрей Шевченко довызвал на матчи квалификации ЧМ-2022, не сможет дебютировать за национальную команду 24 марта, так как он не полетел с командой во Францию.

Об этом сообщает УАФ.

23-летний игрок пострадал от французского законодательства, которое претерпело определенные изменения ввиду пандемии коронавирусной инфекции.

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На этот случай закон Франции предусматривает, что член спортивной делегации имеет право въехать в страну и не отбывать 10-дневный карантин, только при условии, что его документы подали заранее. Артема дозаявили в экстренном порядке и отведенного времени мало, чтобы убедить французские органы здравоохранения дать разрешение нападающему.

Впрочем, Довбик может не сильно расстраиваться, поскольку на домашние матчи против Финляндии и Казахстана ему уже ни одно законодательство не запретит попасть и дебютирует ли парень за "желто-синих" зависит только от него.

Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча в Киеве: сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

Раньше Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые вызваны в сборную, но позже стало известно, что сразу три игрока не помогут команде из-за травм.

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Автор: Будрин Артем