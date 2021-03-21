Форвард СК "Днепр-1" будет иметь прекрасную возможность зарекомендовать себя главному тренеру.

Сразу три игрока сборной Украины не помогут национальной команде в матче против Франции в квалификации на ЧМ-2022.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Вингер "Динамо" Виктор Цыганков, лидер "Шахтера" Тарас Степаненко и форвард "бело-синих" Артем Беседин получили мышечные повреждения.

Андрей Шевченко уже отреагировал на эту неприятность и довызвал в лагерь команды нападающего СК "Днепра-1" Артема Довбика. 23-летний игрок в нынешнем сезоне 9 раз отличился в воротах соперника и один раз ассистировал партнерам в 21 матче.

Довбик уже вызывался в лагерь "желто-синих" перед отборочным циклом ЧМ-2018, но одеть футболку сборной так и не пришлось. Поэтому, возможно, на этот раз дебют все-таки состоится.

На данный момент Шевченко может рассчитывать на 29 исполнителей. Команда соберется 22 марта и проведет ПЛР-тестирование.

Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта на стадионе "Сен-Дени" матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча в Киеве: сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

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Автор: Будрин Артем