Копенгаген - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевляне сыграют в Дании очередной еврокубковый поединок.

7 ноября на арене "Паркен" в Копенгагене одноименная команда будет принимать киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Копенгаген - Динамо.

Начало встречи - в 19.55.

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До нынешнего сезона "Динамо" и "Копенгаген" в еврокубках друг против друга не играли. Против датских команд киевляне провели 15 матчей: 9 побед, 4 ничьи и 2 поражения.

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В прошлом туре внутреннего первенства "Копенгаген" разгромил "Сендерюске" дома - 3:0. Перед этим 31 октября команда прошла "Норшелланн" (4:1) в 1/8 финала Кубка Дании.

Киевляне подходят к матчу против "Копенгагена" с серией из одиннадцати подряд матчей без поражений (из них восемь - победные). В УПЛ перед очередным еврокубковым матчем динамовцы разгромили "Львов" - 4:0.

В прошлом туре ЛЕ команды встречались на "Олимпийском" и матч завершился вничью - 1:1.

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Онлайн-трансляция матча

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен:

"Конечно, мы ставим задачу набрать три очка, но мы не уверены в победе над "Динамо", которое очень хорошо смотрится как команда и имеет индивидуально сильных футболистов. На выезде мы сыграли хорошо и это вселяет нам уверенности в свои силы, но я по-прежнему считаю, что "Динамо" - фаворит нашей группы".

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко подчеркнул, что у команды впереди много работы:

"Пока никаких высот мы не достигли. Стараемся играть, добиться от команды игры, которую хотелось бы видеть, стараемся в каждом матче играть на победу. После нескольких месяцев работы с командой нет смысла говорить о пути и достижениях. У нас пока не высоты, а маленькая горочка".

Вчера динамовцы разгромили греческий ПАОК в Юношеской лиге УЕФА - 3:0.