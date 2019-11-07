Прорваться на вершину: анонс матча Копенгаген - Динамо

Подопечные Алексея Михайличенко во второй раз встретятся с чемпионом Дании.

7 ноября датский "Копенгаген" будет принимать на стадионе "Паркен" киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Копенгаген - Динамо.

Начало встречи - в 19.55.

Копенгаген - Динамо: где смотреть матч по ТВ

До нынешнего сезона "Динамо" и "Копенгаген" в еврокубках друг против друга не играли. Против датских команд киевляне провели 15 матчей: 9 побед, 4 ничьи и 2 поражения.

"Копенгаген"

Чемпион Дании набрал в ЛЕ пять очков и лидирует в группе B, опережая "Динамо" по дополнительным показателям. Команда Столе Сольбаккена в первом туре победила "Лугано" (1:0), а затем были две ничьи со счетом 1:1 - против "Мальме" и "Динамо".

В чемпионате Дании "Копенгаген" после 15 туров идет вторым и отстает от "Митьюлланда" на четыре очка.

В прошлом туре внутреннего первенства "Копенгаген" разгромил "Сендерюске" дома - 3:0. Перед этим 31 октября команда прошла "Норшелланн" (4:1) в 1/8 финала Кубка Дании.

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"Динамо"

Киевляне подходят к матчу против "Копенгагена" с серией из одиннадцати подряд матчей без поражений (из них восемь - победные).

В Лиге Европы у команды Алексея Михайличенко после трех туров в активе пять очков и вторая строчка в группе В. Динамовцы в первом туре минимально одолели шведский "Мальме" (1:0), а во втором сыграли вничью со швейцарским "Лугано" (0:0).

В третьем туре "Динамо" принимало датчан в Киеве. На "Олимпийском" гости забили быстрый гол, но киевляне сумели спасти ничью - 1:1. Стоит отметить, что в каждом из еврокубковых поединков у вице-чемпиона Украины появлялись проблемы, поэтому предположения о легкой группе для киевлян не подтвердились на практике.

В УПЛ "Динамо" отстает от "Шахтера" на 10 очков, а в прошлом туре команда разгромила "Львов" - 4:0. Перед этим 30 октября столичный клуб показал классную игру в 1/8 финала Кубка Украины, выбив из турнира "Шахтер" - 2:1.

Травмы и дисквалификации

У "Копенгагена" в строй вернулся бомбардир Даме Н'Дойе, но есть информация, что он вновь получил повреждение и на поле не выйдет. У "Динамо" в строй возвращаются защитник Тамаш Кадар и хавбек Виталий Буяльский, но они пока будут только набирать форму.

В лазарете киевлян остаются вратарь Денис Бойко и защитник Никита Бурда.

Ориентировочные составы

"Копенгаген": Юнссон, Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо, Стаге, Зека, Фальк Йенсен, Фишер, Сотириу, Сантос

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Беседин

Cлова перед матчем

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен:

"Конечно, мы ставим задачу набрать три очка, но мы не уверены в победе над "Динамо", которое очень хорошо смотрится как команда и имеет индивидуально сильных футболистов. На выезде мы сыграли хорошо и это вселяет нам уверенности в свои силы, но я по-прежнему считаю, что "Динамо" - фаворит нашей группы".

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко:

"Пока никаких высот мы не достигли. Стараемся играть, добиться от команды игры, которую хотелось бы видеть, стараемся в каждом матче играть на победу. После нескольких месяцев работы с командой нет смысла говорить о пути и достижениях. У нас пока не высоты, а маленькая горочка".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Венгрии во главе с Томашем Богнаром.