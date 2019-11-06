Копенгаген - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы
14:30, 06 ноября 2019Футбол
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Киевляне сыграют на выезде против чемпиона Дании.
Команды сыграли вничью в Киеве / фото: ФК Динамо
7 ноября датский "Копенгаген" будет принимать на своем поле киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
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УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Копенгаген - Динамо.
Начало встречи - в 19:55.
Транслировать матч "Копенгаген" - "Динамо" в прямом эфире будет телеканал "Футбол 1".
Напомним, в третьем туре "Динамо" принимало "Копенгаген" на "Олимпийском" и матч завершился вничью - 1:1.
Обе команды имеют по пять очков после трех туров и ведут борьбу за лидерство в группе B.
Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Копенгагена" "Динамо" разгромило "Львов".
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