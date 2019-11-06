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Копенгаген - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

14:30, 06 ноября 2019
Футбол
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Команды сыграли вничью в Киеве / фото: ФК Динамо

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УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Копенгаген - Динамо.

Начало встречи - в 19:55.

Транслировать матч "Копенгаген" - "Динамо" в прямом эфире будет телеканал "Футбол 1".

Напомним, в третьем туре "Динамо" принимало "Копенгаген" на "Олимпийском" и матч завершился вничью - 1:1.

Обе команды имеют по пять очков после трех туров и ведут борьбу за лидерство в группе B.

Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Копенгагена" "Динамо" разгромило "Львов".

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Теги: #Динамо#футбол#Лига Европы