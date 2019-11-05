Копенгаген - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четвертом туре группового этапа ЛЕ киевляне проведут матч против чемпиона Дании на выезде.

7 ноября в Дании местный "Копенгаген" будет принимать киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Копенгаген - Динамо.

По мнению букмекеров, киевляне являются аутсайдерами предстоящего поединка.

На победу "Динамо" в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничью - 3,20, а на победу "Копенгагена" - 2,50.

На то, что датчане не проиграют домашний поединок, можно поставить с коэффициентом 1,41, а на то, что динамовцы наберут очки - 1,57.

Напомним, в третьем туре "Динамо" принимало "Копенгаген" на "Олимпийском" и матч завершился вничью - 1:1. Обе команды имеют по пять очков после трех туров в группе B.

Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Копенгагена" "Динамо" разгромило "Львов".