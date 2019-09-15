Динамо - Десна: видео трансляция матча Премьер-лиги

Киевляне проведут домашний матч.

В воскресенье, 15 сентября, киевское "Динамо" будет принимать на своем поле черниговскую "Десну" в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Десна.

Начало поединка - в 17:00.

Гости из Чернигова в настоящий момент находятся в турнирной таблице выше киевлян. Подопечные Александра Рябоконя набрали 11 очков и занимают третье место. "Динамо" провело на одну игру меньше и отстает на три пункта.

При этом уже в пяти официальных играх подряд динамовцы не могут победить. При новом главном тренере Алексее Михайличенко команда пока не побеждала.

Во время международной паузы "Десна" сумела обыграть в товарищеском поединке турецкий "Анкарагюджю" (3:0), а "Динамо" разобралось с "Кристаллом" - 6:0.

УПЛ, 7-й тур

Динамо - Десна

Онлайн видео трансляция матча

УНИАН ранее сообщал, что легионер "Динамо" получил очередную травму.