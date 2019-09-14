Провел только одну тренировку: легионер Динамо Дуэлунд вновь получил травму

Датчанин Миккель Дуэлунд в ближайшее время не сможет вернуться на поле.

Датский полузащитник Миккель Дуэлунд, едва восстановившись после травмы, вновь оказался в лазарете "Динамо".

Об этом сообщил главный тренер киевского клуба Алексей Михайличенко, которого цитирует официальный сайт "Динамо".

"Миккель буквально позавчера провел первую тренировку в общей группе, но у него случился рецидив. Теперь нужно снова проводить реабилитационные манипуляции, и в ближайшее время, к сожалению, я не прогнозирую его возвращения в состав", - сказал Михайличенко.

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Сроки восстановления датчанина пока не называются.

Напомним, в декабре прошлого года Дуэлунд получил перелом лодыжки, после чего перенес операцию. В конце мая датчанин вернулся на поле, однако летом травмировался на сборах "Динамо". В текущем сезоне Дуэлунд еще не выходил на поле.

УНИАН ранее также сообщал о том, что легионер "Динамо" Вербич опроверг слухи о своем желании покинуть команду.