Украина - Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины впервые в истории сыграет против нигерийцев.

10 сентября на "Днепр-Арене" в Днепре пройдет товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Нигерия.

Начало встречи - в 21.30.

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Сборная Украины проводит товарищеский матч, так как пропускает шестой тур квалификации Евро-2020. В пятом туре подопечные Андрея Шевченко разгромили Литву (3:0) и продолжают уверенно лидировать в своей группе.

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Сборная Украины впервые за десять лет будет играть на "Днепр-Арене". Также в этом матче украинцы впервые сыграют в новой бело-золотой форме.

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Товарищеский матч

Украина - Нигерия

Онлайн-трансляция

Андрей Шевченко пообещал, что в матче против Нигерии на поле появятся "новые лица". Уже известно, что вне заявки на игру остался полузащитник Тарас Степаненко.

Накануне сборная Украины провела открытую тренировку на "Днепр-Арене".