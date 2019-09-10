Украина - Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча
10 сентября на "Днепр-Арене" в Днепре пройдет товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Нигерия.
Начало встречи - в 21.30.
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Сборная Украины проводит товарищеский матч, так как пропускает шестой тур квалификации Евро-2020. В пятом туре подопечные Андрея Шевченко разгромили Литву (3:0) и продолжают уверенно лидировать в своей группе.
Украина - Нигерия: анонс товарищеского матча
Сборная Украины впервые за десять лет будет играть на "Днепр-Арене". Также в этом матче украинцы впервые сыграют в новой бело-золотой форме.
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Товарищеский матч
Украина - Нигерия
Онлайн-трансляция
Андрей Шевченко пообещал, что в матче против Нигерии на поле появятся "новые лица". Уже известно, что вне заявки на игру остался полузащитник Тарас Степаненко.
Накануне сборная Украины провела открытую тренировку на "Днепр-Арене".