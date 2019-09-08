Украина - Нигерия: прогноз букмекеров на товарищеский матч
20:33, 08 сентября 2019Футбол
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Сборная Украины впервые в истории сыграет против нигерийцев.
Александр Зинченко и Сергей Болбат / REUTERS
10 сентября пройдет товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии. "Желто-синие" впервые за десять лет будут играть в Днепре.
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом предстоящей встречи.
На победу подопечных Андрея Шевченко дается коэффициент 1,72, на ничейный результат - 3,70, а на победу африканцев - 5,00.
На то, что Украина не проиграет (победит или сыграет вничью), можно сделать ставку с коэффициентом 1,17, а на то, что нигерийцы не уступят в Днепре - 2,12.
Отметим, что сборная Украины впервые в своей истории сыграет против трехкратного победителя Кубка африканских наций Нигерии.
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины в отборе на Евро-2020 пропускает меньше всех наряду с двумя топ-сборными.
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