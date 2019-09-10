Возвращение на Днепр-Арену: анонс матча Украина - Нигерия

Сборная Украины проведет товарищеский матч против трехкратного победителя Кубка африканских наций.

10 сентября в Днепре сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Нигерии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Нигерия.

Начало встречи - в 21.30.

Украина - Нигерия: где смотреть матч по ТВ

Сборная Украины сыграет на "Днепр-Арене" впервые за десять лет. В предыдущий раз "желто-синие" играли в Днепре в октябре 2009 года в рамках отбора на ЧМ-2010, когда сумели победить сборную Англии (1:0).

Украинская сборная впервые в истории сыграет против сборной Нигерии и в седьмой раз в истории - против представителя Африки (у "желто-синих" - три победы и три ничьи).

Украина также впервые сыграет в своем третьем комплекте формы, который выполнен в бело-золотых цветах.

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Сборная Украины

Для сборной Украины матч против Нигерии будет первым товарищеским поединком в 2019 году. До этого подопечные Андрея Шевченко провели пять матчей в рамках отбора на Евро-2020 и одержали четыре победы при одной ничьей. В своей отборочной группе украинцы набрали 13 очков и занимают уверенное первое место.

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За три дня до встречи с нигерийской сборной Украина на выезде играла против Литвы и одержала победу с крупным счетом 3:0.

С учетом ничьей против Турции в товарищеском матче, который состоялся в ноябре прошлого года (0:0), беспроигрышная серия команды насчитывает уже шесть матчей.

Сборная Нигерии

Нигерийская сборная не проводила матчей с июля, когда выступала на Кубке африканских наций. Подопечные Гернота Рора стали обладателями бронзовых медалей турнира.

В полуфинале Кубка Африки Нигерия проиграла будущему победителю сборной Алжира (1:2), но в матче за третье место минимально обыграла Тунис (1:0).

Матчем с Украиной Нигерия готовится к старту в чемпионате Африканских наций - турниру сборных, в котором могут выступать только игроки из внутренних африканских чемпионатов, поэтому главный тренер "суперорлов" в Днепре может проверить ближайший резерв команды.

Ориентировочные составы

Украина: Лунин, Караваев, Пластун, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Зинченко, Безус, Ярмоленко, Мораес, Коноплянка

Нигерия: Узохо, Трост-Эконг, Айна, Коллинз, Маджа, Этебо, Ивоби, Ихеаначо, Калу, Осимхен, Бонавентуре

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Микроповреждений ни у кого нет, все ребята тренируются, но в составе замены однозначно будут. Новые лица появятся. Обязательно дадим шанс тем ребятам, которые играли меньше других. Сборная Нигерии - очень сильная физически команда, с хорошими исполнителями, многие из которых выступают в Англии. Для нас это будет очень интересный матч".

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор:

"Этот спарринг - начало нашей подготовки к отборочному циклу следующего Кубка африканских наций. У нас обновился состав, и сейчас у нас очень молодая команда с новым капитаном. Очень хочется удачно начать наш новый этап, поэтому надеюсь увидеть хорошую игру в матче с Украиной. Нас ждет тяжелый матч, но я настроен позитивно. В любом случае, это тестовая для нас игра, результат в которой для нас отходит на второй план".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с итальянцем Пауло Валери.