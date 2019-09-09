"Появятся новые лица": Шевченко пообещал провести ротацию в матче с Нигерией (видео)

Главный тренер сборной Украины ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался со СМИ перед товарищеским матчем против сборной Нигерии, который пройдет в Днепре 10 сентября.

На пресс-конференции накануне матча Шевченко отметил, что тренерский штаб проведет ротацию состава:

"Микроповреждений ни у кого нет, все ребята тренируются, но в составе замены однозначно будут. Новые лица появятся. Обязательно дадим шанс тем ребятам, которые играли меньше других".

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Также гглавный тренер сборной объяснил, почему соперником украинской сборной стала Нигерия:

"Найти сейчас в спарринг-партнеры европейскую команду очень тяжело, потому что все они сейчас играют в отборочном цикле Евро-2020. Очень мало команд, которые не играют в отборе. И они уже договорились о проведении товарищеских матчей. Поэтому нашли в соперники очень хорошую африканскую команду. Это бронзовый призер Кубка Африки, очень сильная физически команда, с хорошими исполнителями, многие из которых выступают в Англии. Для нас это будет очень интересный матч".

Видео пресс-конференции, в которой также принял участие Евгений Коноплянка, в YouTube опубликовал канал Dynamo.kiev.ua.

Матч Украина - Нигерия начнется в 21.30. Транслировать встречу будет ТРК "Украина".

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренеры и футболисты сборной Украины посетили военный госпиталь в Днепре.