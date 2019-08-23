Тренер Зари после поражения в Испании пообещал "громко хлопнуть дверью"

Виктор Скрипник прокомментировал выездное поражение от "Эспаньола".

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился своими эмоциями после поражения команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Эспаньола" (1:3).

Слова Скрипника приводит официальный сайт "Зари".

"Пока у нас были силы, мы старались играть вперед. Забитый гол нас, конечно, обрадовал. Но наши силы не безграничны. Будем стараться дома громко хлопнуть дверью. Очень устали. Непростой перелет впереди, игра чемпионата, а затем ждем в гости "Эспаньол", - сказал тренер.

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"До того момента, пока у нас будут шансы бороться, мы, конечно, будем это делать. Из таких результатов можно делать положительный итог. Повторюсь, мы будем бороться", - добавил Скрипник.

Тренер выразил уверенность в том, что интрига в этом противостоянии еще жива:

"Никто не хочет проигрывать дома. После того, как мы забили, ожидали реакции от соперника. Но следует снова напомнить, что за 27 дней провели 9 поединков. Было видно, что команда устала. То у одного игрока судороги, то у другого. Однако нам льстит то, что "Эспаньол" в Барселоне не "закрыл" игру. Едем с интригой домой. Два мяча забить тяжело, но мы будем пытаться. Шансы есть".

Напомним, ответный матч пройдет в Запорожье 29 августа.

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Эспаньол" - "Заря".