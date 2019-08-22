Эспаньол - Заря: видеобзор матча Лиги Европы

Луганчане провели поединок в Испании.

В четверг, 22 августа, в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" провела первый матч против испанского "Эспаньола". Встреча прошла на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в пригороде Барселоны.

Лига Европы, квалификация, плей-офф

Эспаньол - Заря - 3:1

Голы: Феррейра, 58, Хави Лопес, 79, Варгас, 81 - Кочергин, 38

Эспаньол: Диего Лопес, Дидак (Санчес, 46), Калеро, Льюис Лопес, Хави Лопес, Дардер, Итурраспе (Рока, 20), Гранеро, У Лэй, Ферррейра, Пуадо (Варгас, 72)

Заря: Шевченко, Михайличенко, Чеберко, Абу-Ханна, Тымчик, Лунев (Юрченко, 63), Иванисеня (Арвеладзе, 90+1), Леднев, Кочергин, Громов, Кабаев

Нереализованный пенальти: Гранеро, 76

Видеообзор матча

Полное видео матча

Напомним, луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы стартовала со второго раунда. Подопечные Виктора Скрипника, который возглавил команду этим летом, прошли черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 и 1:0.

Далее был болгарский ЦСКА, с которым на выезде удалось сыграть вничью (1:1), а дома - победить со счетом 1:0.

Каталонцы уже прошли два раунда квалификации еврокубка и сделали это очень легко. Сначала был пройден исландский "Стьярнан", а затем швейцарский "Люцерн". За четыре поединка испанцы забили 13 голов и пропустили только один. Борьбы здесь не было и близко.