"Можно было не забивать": тренер Зари объяснил неубедительную победу над болгарским клубом
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над софийским ЦСКА (1:0) в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы, которая позволила команде выйти в следующий этап.
Специалиста цитирует сайт tribuna.com.
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"ЦСКА приехал сюда забить гол, ведь в ином случае они бы не прошли дальше. Но мы сыграли на ноль. Конечно, нам помогла красная карточка. В футболе такое бывает: вроде как нам могли и пенальти поставить, а в обратной атаке выгнали игрока соперника. Может быть, это стало решающим моментом полностью этого противостояния.
Сегодня ровно три недели со старта сезона. Мы провели семь матчей, в которых пять раз победили и дважды сыграли вничью. У соперника тоже была десятая встреча за месяц. Баннер "Мужики", который висел на трибунах, футболисты "Зари" это слово заслуживают.
Я тоже хочу выигрывать каждый матч со счетом 8:0, но играется по счету - нам можно было не забивать, чтобы пройти дальше. Почему я должен гнать ребят вперед, чтобы они рисковали, лезли, зарабатывали карточки, чтобы кого-то выгнали? Потом вы же скажете: почему вы не катали мяч, чтобы пройти дальше?".
Также Скрипник рассказал о подробностях травмы защитника Джоэля Абу Ханны и восстановлении Артема Громова:
"С Абу-Ханной, который травмировался, я уже тоже разговаривал. У него сотрясение, завтра будет обследование. Как он говорит, он чувствует себя нормально.
Артем Громов готовится к матчу четвертого тура УПЛ с "Александрией". С большой вероятностью 18 августа он выйдет на поле".
В плей-офф квалификации луганчане встретятся с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).
УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" избежит встречи с МЮ и "Арсеналом" в группе Лиги Европы.