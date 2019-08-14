Динамо избежит встречи с МЮ и Арсеналом в группе Лиги Европы

Киевляне попадут в первую корзину для жеребьевки.

Киевское "Динамо" будет находиться в первой корзине во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

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Столичная команда попала в компанию сильнейших команд турнира, поэтому не попадет в одну группу с такими клубами, как "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Севилья".

"Динамо" выбыло в Лигу Европы из Лиги чемпионов после того, как команда не сумела преодолеть третий раунд квалификации Лиги чемпионов. В двух матчах с бельгийским "Брюгге" украинцы уступили и сыграли вничью - 0:1 и 3:3. Руководство киевлян в итоге приняло решение уволить Александра Хацкевича.

Стоит отметить, что на групповом этапе также выступит еще один представитель Украины - "Александрия". Также в квалификации ведут борьбу за выход в групповой раунд луганская "Заря" и "Мариуполь".

Жеребьевка группового этапа пройдет 30 августа.

УНИАН ранее сообщал, что в соцсетях отреагировали на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов.