Минимальная победа Украины над Люксембургом: как это было (фотогалерея)

Сборная Украины набрала три очка в квалификации Евро-2020

Сборная Украины 10 июня в рамках квалификации Евро-2020 на "Арене Львов" во Львове принимала сборную Люксембурга.

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Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 6-й минуте встречи - после навеса Руслана Малиновского головой забил Роман Яремчук.

Сборная Украины после четырех туров набрала 10 очков и занимает в своей отборочной группе уверенное первое место.

Победа украинской сборной - в фоторепортаже REUTERS и УАФ.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембург.