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Минимальная победа Украины над Люксембургом: как это было (фотогалерея)

09:51, 11 июня 2019
Футбол
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Украина - Люксембург / REUTERS

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Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 6-й минуте встречи - после навеса Руслана Малиновского головой забил Роман Яремчук.

Сборная Украины после четырех туров набрала 10 очков и занимает в своей отборочной группе уверенное первое место.

Победа украинской сборной - в фоторепортаже REUTERS и УАФ.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембург.

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