Минимальная победа Украины над Люксембургом: как это было (фотогалерея)
09:51, 11 июня 2019Футбол
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Сборная Украины набрала три очка в квалификации Евро-2020
Украина - Люксембург / REUTERS
Сборная Украины 10 июня в рамках квалификации Евро-2020 на "Арене Львов" во Львове принимала сборную Люксембурга.
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Встреча завершилась победой украинской сборной со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 6-й минуте встречи - после навеса Руслана Малиновского головой забил Роман Яремчук.
Сборная Украины после четырех туров набрала 10 очков и занимает в своей отборочной группе уверенное первое место.
Победа украинской сборной - в фоторепортаже REUTERS и УАФ.
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