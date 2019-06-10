Украина - Люксембург - 1:0: онлайн матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины во Львове провела очередной матч квалификации на чемпионат Европы.

10 июня прошел матч четвертого тура отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга. Команды играли на "Арене Львов" во Львове.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембург.

Отбор на Евро-2020, Группа В, 4-й тур

Украина - Люксембург - 1:0

Гол: Яремчук, 6

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков (Соболь, 86), Коноплянка (Коваленко, 80), Яремчук

Люксембург: Морис, Шано, Мартинс, Жерсон, Янс, О. Тилль (Тюрпель, 77), Баррейру, Мартенс, В. Тилль, Родригес, да Мота (Бенси, 52)

Онлайн-трансляция матча

90+5 - Матч закончен! Украина обыграла Люксембург со счетом 1:0.

90+5 - Удар Яремчука, после которого вратарь забрал мяч, завершает эту игру.

90+4 - Желтая Венсану Тиллю.

90+4 - Пятову пришлось выйти за пределы штрафной и сыграть головой.

90 - Четыре минуты добавил арбитр.

87 - Замена. Соболь поменял Цыганкова.

85 - Коваленко отдал на ход Зинченко, тот пробил в ближний - вратарь перевел мяч на угловой.

81 - Желтая карточка для Зинченко за срыв атаки.

80 - Первая замена от Шевченко. Коваленко поменял Коноплянку.

77 - Замена. Оливье Тилль ушел с поля. Тюрпель вышел.

74 - Коноплянка подал со штрафного - Степаненко пробил головой, но не попал в створ.

71 - Наконец-то удалось Украине забрать мяч себе и успокоить соперника.

67 - Караваев сфолил на Родригесе и получил "горчичник".

66 - Коноплянка сместился с фланга и пробил - Морис спокойно забрал мяч.

65 - Преимуществом во втором тайме владеет Люксембург. Шевченко определенно должен быть недоволен.

63 - Родригес ушел от Караваева, приблизился к штрафной и пробил - Пятов забрал мяч.

61 - Оливье Тилль пробил издали - выше.

59 - Коноплянка вдоль лицевой ворвался в штрафную, но там встретился с вратарем, который забрал мяч в руки.

58 - Пятов! Спасает Украину после опасного удара Венсана Тилля со штрафного.

57 - Миколенко получил желтую карточку.

56 - Удар Яремчука из-за пределов штрафной был заблокирован, мяч тут же подхватил Цыганков и не попал с левой в дальний угол.

53 - Яремчук получил пас из глубины, но с острого угла пробил сильно выше ворот.

52 - Бенси вышел вместо да Моты у гостей.

51 - Кривцову досталось от Родригеса. Игрок сборной Люксембурга получил "горчичник".

50 - Цыганков вышел на ударную позицию и бил низом метров с восемнадцати - по центру и без проблем для вратаря.

49 - Все спокойно пока на поле в начале второго тайма. Украина пока не может продвинуться к штрафной.

46 - Начался второй тайм!

45+1 - Перерыв! Украина впереди - 1:0.

43 - Малиновский пробил со штрафного с дальней дистанции - мяч попал в стенку.

40 - Концовка тайма пока остается за гостями.

37 - Люксембург забил, но из офсайда. Мартинс наносил удар головой, находясь в положении вне игры. Гол отменен.

36 - Янс ворвался в штрафную с левого фланга и пробил с острого угла - Пятов отразил удар.

35 - 1:0 на табло за десять минут до перерыва.

32 - Украина продолжает атаковать, а Зинченко заводит болельщиков на трибунах.

31 - Опасно! Вновь пробил Малиновский - Морис кончиками пальцев зацепил мяч, который после этого слегка зацепил перекладину и улетел за ворота.

30 - Еще желтая карточка. Малиновский пробил и попал в стенку, но да Мота выбежал из стенки раньше времени. Перебьют штрафной украинцы.

29 - Желтая карточка для Оливье Тилля и перспективный стандарт для Украины. Люксембуржец сбил Коноплянку метрах в пяти перед штрафной.

28 - Янс протащил мяч в штрафную, отдал на Оливье Тилля, но удар того заблокировал Миколенко.

24 - Компактно обороняется Люксембург. Сложновато Украине находить пространство в позиционном нападении.

21 - Коноплянка подавал на дальнюю, но там Цыганков не смог выиграть верховую борьбу.

18 - И опять украинцы позволяют бить сопернику. Родригес с линии штрафной нанес удар с разворота - мимо. Шевченко разгневан.

17 - Неточній удар от гостей. Янс не попал в створ с дистанции.

15 - Степаненко вновь бьет головой после подачи углового. На этот раз неточно. Еще и разбил лоб над бровью полузащтник "Шахтера" в борьбе с соперником.

14 - Момент у Украины! Зинченко по центру вышел один на один, но не сумел переиграть Мориса!

13 - Люксембург довел свою атаку до удара. Баррейре никто не помешал пробить из-за пределов штрафной - Пятов на всякий случай прыгнул за мячом, который, похоже, не летел в створ, и перевел его на угловой.

9 - Перекладина! Еще один корнер заработали украинцы, Коноплянка подал - Степаненко пробил головой, но мяч попал в каркас ворот.

6 - ГООООООООЛ! 1:0! Украина быстро выходит вперед! Разыграли угловой, Малиновский подал в центр штрафной, а Яремчук выиграл воздух и точно пробил головой.

5 - После подачи Караваева мяч дошел до Коноплянки, тот переложил под левую и пробил из пределов штрафной - попал в соперника. Будет угловой.

3 - Голкипер сборной Люксембурга впервые вступил в игру, но лишь для того, чтобы забрать мяч в руки после навеса.

1 - Матч начался!

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