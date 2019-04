В Англии назвали Шевченко худшим нападающим в истории Челси

Авторитетный журнал Four Four Two поставил Шевченко на первое место в рейтинге восьми худших нападающих лондонского клуба.

Британский журнал Four Four Two назвал нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко худшим нападающим в истории "Челси". Рейтинг восьми худших форвардов лондонского клуба был опубликован на сайте Four Four Two. Автор рейтинга Ричард Джолли отметил, что Жозе Моуринью, который возглавлял "Челси" на тот момент, был вынужден изменить игровую схему, подстраиваясь под Шевченко, которого подписал президент клуба Роман Абрамович. Из-за этого игра чемпионского состава "Челси" сильно пострадала. Читайте такжеЛегенда Милана Мальдини: Шевченко быстро проникся итальянским менталитетом (видео) "Команде достался не тот Шевченко, который много забивал за "Милан". Это была другая фигура, намного хуже. Всего 23 гола в 77 матчах за "Челси", - подчеркнул автор. В рейтинг худших форвардов "Челси" также вошли Альваро Мората, Гонсало Игуаин, Фернандо Торрес, Матея Кежман, Адриан Муту, Радамель Фалькао и Крис Саттон. Напомним, Шевченко перешел в "Челси" из "Милана" в 2006 году за 35 миллионов евро. Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Александр Зинченко вошел в число самых эффективных футболистов Европы.

