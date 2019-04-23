Догнал Месси: украинец Зинченко вошел в число самых эффективных футболистов Европы

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" - в топ-6 самых эффективных футболистов Европы за последние три месяца.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в число самых эффективных футболистов пятерки ведущих чемпионатов Европы за последние три месяца по версии CIES.

Об этом сообщает сайт CIES.

За три месяца Зинченко набрал в рейтинге 90,5 баллов эффективности. По этому показателю он сравнялся с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и защитником "Баварии" Матсом Хуммельсом.

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Вместе с Месси и Хуммельсом Зинченко делит в рейтинге 4-6 места.

Возглавляет рейтинг за последние три месяца одноклубник Зинченко Илкай Гюндоган, у которого 92,7 балла. На втором и третьем местах располагаются игроки "Баварии" - Тиаго Алькантара (92,6) и Никлас Зюле (91,1).

В текущем сезоне на счету Зинченко 24 матча, 1 гол и 5 результативных передач за"Ман Сити" во всех турнирах.

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Тоттенхэм" и вернулся в лидеры АПЛ.