Лучшая баскетболистка Украины продолжит карьеру в российском клубе - СМИ

MVP Евролиги Алина Ягупова перейдет в новосибирский клуб.

Лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова продолжит карьеру в новосибирском "Динамо".

Данную информацию порталу basket.com.ua подтвердили собственные источники.

Переход будет осуществлен в летнее межсезонье. Других подробностей не сообщается.

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В прошлом сезоне Ягупова играла за турецкий "Фенербахче", в составе которого стала MVP Евролиги.

Кроме того, в новосибирское "Динамо" перейдет еще один игрок сборной Украины Людмила Науменко, ранее выступавшая за турецкий клуб "Чукурова".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины рассказал, зачем переходил в российский клуб.

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