Лучшая баскетболистка Украины продолжит карьеру в российском клубе - СМИ
12:57, 04 июня 2020Бокс
186 0
MVP Евролиги Алина Ягупова перейдет в новосибирский клуб.
Прошлый сезон Алина Ягупова провела в Фенербахче / фото instagram.com/fbkadinbasket
Лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова продолжит карьеру в новосибирском "Динамо".
Данную информацию порталу basket.com.ua подтвердили собственные источники.
Переход будет осуществлен в летнее межсезонье. Других подробностей не сообщается.
Читайте такжеУкраинскую баскетболистку признали самым ценным игроком сезона в Евролиге (видео)
В прошлом сезоне Ягупова играла за турецкий "Фенербахче", в составе которого стала MVP Евролиги.
Кроме того, в новосибирское "Динамо" перейдет еще один игрок сборной Украины Людмила Науменко, ранее выступавшая за турецкий клуб "Чукурова".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист сборной Украины рассказал, зачем переходил в российский клуб.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter