"Понимал, что Россия - агрессор": футболист сборной Украины рассказал, зачем переходил в российский клуб

Богдан Бутко заявил, что выступал за "Амкар" не ради денег.

Украинский защитник Богдан Бутко, который на правах аренды выступает за польский "Лех", рассказал, зачем в 2015 году переходил в пермский "Амкар".

Об этом Бутко сказал в интервью сайту Tribuna.com.

"Я ушел в Россию, ведь больше не было предложений - даже два сбора проходил в Перми, не сразу взяли. У меня была хорошая зарплата, а в "Амкар" пошел на копейки - в России зарплата была в 6 раз меньше. Это сделал, чтобы вернуться на тот уровень, на котором хотел бы играть и даже выше. Период в Перми как раз дал толчок, что я попал в первую команду "Шахтера". И в сборной опять начал играть", - сказал Бутко.

По словам футболиста, Украина для него всегда будет на первом месте, и в Россию он уезжал не из-за симпатий к этой стране:

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"Я всегда понимал, какая ситуация между странами, вижу, как это происходит, читаю и смотрю новости, переживаю. Украина - моя страна, я родился здесь, я украинец, люблю эту страну. Где бы я не жил, я буду украинцем, хочу им быть. Эта страна мне дала все для жизни. За это люблю Украину. Когда переходил в Россию, то не потому, что были симпатии к этой стране. Или что на русском разговариваю. У меня просто были симпатии к футболу, просто хотел играть, чтобы вернуть свою лучшую форму".

Бутко также подчеркнул, что понимал, что Россия - "агрессор".

"Понимал - Россия, агрессор, все остальное. Но не знал, куда я иду. Такое чувство, что еду в какой-то Китай. Не знал, что, куда, почему. Просто хотел играть в футбол".

Футболист признался, что он злой на Россию из-за войны на Донбассе:

"Конечно же, злой. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос. Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, все делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина".

Отметим, что Бутко провел в "Амкаре" сезон 2015-2016, после чего вернулся из аренды в "Шахтер".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский форвард Евгений Селезнев назвал ошибкой свой переход в российский клуб.