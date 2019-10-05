Украинский и казахстанский боксеры поспорят за чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.

Украинец Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и представитель Казахстана Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) встретятся в поединке за два чемпионских пояса в Нью-Йорке. Бой пройдет в ночь с 5 на 6 октября по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Головкин.

Начало поединка - ориентировочно в 05.30 утра по киевскому времени.

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На кону в этом поединке будут стоять вакантные пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Деревянченко во второй раз в карьере сразится за пояс IBF. В октябре прошлого года украинец решением судей уступил в титульном бою Дэниелю Джейкобсу. После этого Деревянченко победил немца Джека Кулкая и вновь стал претендентом на титул.

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Головкин ранее владел поясами WBC, WBA, IBF и IBO, но сперва в 2018 году лишился титула IBF за отказ проводить бой против обязательного претендента Деревянченко, а затем потерял остальные пояса, проиграв Саулю Альваресу. После того поражения казахстанский боксер выходил в ринг один раз - он нокаутировал Стива Роллса.

Деревянченко - Головкин

Онлайн-трансляция боя

Деревянченко за выход на ринг заработает рекордную сумму в своей карьере - 5,2 миллиона долларов. Головкин получит гораздо больше - 15 миллионов.

За день до боя Деревянченко оказался немного легче своего соперника. Вес украинца - 72,1 кг, вес казахстанца - 72,2 кг.

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Известные украинские боксеры дали свои прогнозы на бой Деревянченко - Головкин. Александр Гвоздик оценил шансы украинца как "очень высокие", Виктор Постол считает, что шансы - 50 на 50.