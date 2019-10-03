"Головкин - монстр": известные украинские боксеры оценили шансы Деревянченко в чемпионском бою (видео)

Александр Гвоздик и Виктор Постол поделились мнениями о предстоящем поединке.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик и экс-чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол дали свои прогнозы на бой между украинцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Шансы Деревянченко Гвоздик и Постол оценили интервью для YouTube-канала VideoBoxing.

Гвоздик выразил мнение, что у Деревянченко есть хорошие шансы:

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"Считаю, что у Сергея очень высокие шансы, несмотря на то, что ему их вряд ли дает кто-то из специалистов. Я знаю Сергея очень давно, еще по любительской сборной, и мне кажется, он очень хорошо умеет справляться с соперниками атакующего плана. Он сам не очень высокого роста, но у него длинные руки, и он достаточно хорошо работает против тех, кто идет на него".

"Понятно, что Головкин - это монстр. Но мне кажется, что у Сергея против него очень высокие шансы. Может быть, я ошибаюсь. Но сам бой такого плана... Популярность приобретается, когда ты боксируешь против сильного и делаешь большие бои. Такие бои, как у меня были с Нгумбу, они вряд ли что-то дают. А в этом случае это отлично. Надеюсь, у Сергея все получится, и, надеюсь, они покажут хороший бокс".

Постол считает, что у боксеров равные шансы:

"Бой будет интересный. Мое мнение - 50 на 50. Но Сережа должен давить, атаковать. Ему должно помочь то, что он помоложе. Думаю, он будет быстрее в ногах и в скорости. За счет этого он сможет победить Головкина. Но бой будет очень тяжелый. Головкин - фаворит. Но я не думаю, что Сергей как-то будет обращать на это внимание", - сказал Постол.

"Думаю, бой закончится по очкам. Но не могу сказать, кто выиграет", - подытожил экс-чемпион.

Напомним, бой Деревянченко и Головкина пройдет 5 октября. На кону будут стоять чемпионские титулы по версиям IBF и IBO.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку перед боем.