Деревянченко - Головкин: прогноз букмекеров на чемпионский бой

Украинец и казахстанец сразятся за вакантный титул IBF.

5 октября в Нью-Йорке состоится бой между украинцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Головкин.

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Букмекеры считают Головкина безоговорочным фаворитом этого боя.

На победу казахстанца дается низкий коэффициент - 1,22. В то же время на то, что Деревянченко удастся сотворить сенсацию, можно поставить с коэффициентом 4,00. Ничья традиционно для бокса считается наименее вероятным вариантом - коэффициент 23,00.

Поединок пройдет на арене "Мэдисон-сквер-гарден" и станет главным событием вечера.

Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что состоялась первая дуэль взглядов Деревянченко и Головкина.