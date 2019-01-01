Атланта украинца Леня проиграла Индиане в новогоднем поединке НБА
В ночь на 1 января состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
Украинец Алексей Лень снова вышел в стартовом составе "Атланты Хоукс" на матч против "Индианы Пейсерс". Украинский центровой провел на площадке почти 25 минут, при этом большинство игрового времени получил в первой половине игры.
Лень набрал 12 очков до большого перерыва, еще 7 — после. Суммарно в активе Алексея 19 очков, а также 7 подборов, 2 ассиста, 1 блок и 1 перехват.
Украинец стал одним из лучших в составе "Хоукс", но это не помогло его команде победить. Это поражение стало вторым для "Атланты" за последние 7 матчей.
Индиана Пэйсерс - Атланта Хокс - 116:108 (33:25, 30:35, 34:21, 19:27)
Индиана: Оладипо - 22, Сабонис, Тернер - по 20
Атланта: Коллинз - 22+16 подборов, Хаертер - 22, Лень - 19
Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик - 125:100 (36:23, 27:30, 32:24, 30:23)
Шарлотт: Уокер - 24, Монк - 21
Орландо: Гордон - 14, Вучевич - 12
Сан-Антонио Сперз - Бостон Селтикс - 120:111 (17:23, 29:29, 46:30, 28:29)
Сан-Антонио: Олдридж - 32, Уайт - 22, Дерозан - 13+10 передач
Бостон: Браун - 30, Моррис - 18
Хьюстон Рокетс - Мемфис Гризлиз - 113:101 (27:18, 34:20, 25:35, 27:28)
Хьюстон: Харден - 43+10 подборов +13 передач, Капела - 19+13 подборов
Мемфис: Андерсон - 20, Конли - 19
Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс - 122:102 (32:21, 28:22, 32:32, 30:27)
Оклахома: Уэстбрук - 32+11 подборов +11 передач
Даллас: Барнс - 25, Дончич - 17
Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвз - 123:114 (27:22, 36:29, 25:38, 35:25)
Нью-Орлеан: Рэндл - 33+11 подборов, Холидэй - 26, Миллер - 21
Миннесота: Таунс - 28+17 подборов, Уиггинс - 20
Финикс Санз - Голден Стэйт Уорриорз - 109:132 (27:31, 25:38, 35:39, 22:24)
Финикс: Эйтон - 25+10 подборов, Уоррен - 24, Букер - 20
Голден Стэйт: Карри - 34, Дюрант - 25