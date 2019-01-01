Атланта украинца Леня проиграла Индиане в новогоднем поединке НБА

"Оклахома" обыграла "Даллас", а "Орландо" уступил "Шарлотт".

В ночь на 1 января состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

Украинец Алексей Лень снова вышел в стартовом составе "Атланты Хоукс" на матч против "Индианы Пейсерс". Украинский центровой провел на площадке почти 25 минут, при этом большинство игрового времени получил в первой половине игры.

Лень набрал 12 очков до большого перерыва, еще 7 — после. Суммарно в активе Алексея 19 очков, а также 7 подборов, 2 ассиста, 1 блок и 1 перехват.

Украинец стал одним из лучших в составе "Хоукс", но это не помогло его команде победить. Это поражение стало вторым для "Атланты" за последние 7 матчей.

Индиана Пэйсерс - Атланта Хокс - 116:108 (33:25, 30:35, 34:21, 19:27)

Индиана: Оладипо - 22, Сабонис, Тернер - по 20

Атланта: Коллинз - 22+16 подборов, Хаертер - 22, Лень - 19

Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик - 125:100 (36:23, 27:30, 32:24, 30:23)

Шарлотт: Уокер - 24, Монк - 21

Орландо: Гордон - 14, Вучевич - 12

Сан-Антонио Сперз - Бостон Селтикс - 120:111 (17:23, 29:29, 46:30, 28:29)

Сан-Антонио: Олдридж - 32, Уайт - 22, Дерозан - 13+10 передач

Бостон: Браун - 30, Моррис - 18

Хьюстон Рокетс - Мемфис Гризлиз - 113:101 (27:18, 34:20, 25:35, 27:28)

Хьюстон: Харден - 43+10 подборов +13 передач, Капела - 19+13 подборов

Мемфис: Андерсон - 20, Конли - 19

Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс - 122:102 (32:21, 28:22, 32:32, 30:27)

Оклахома: Уэстбрук - 32+11 подборов +11 передач

Даллас: Барнс - 25, Дончич - 17

Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвз - 123:114 (27:22, 36:29, 25:38, 35:25)

Нью-Орлеан: Рэндл - 33+11 подборов, Холидэй - 26, Миллер - 21

Миннесота: Таунс - 28+17 подборов, Уиггинс - 20

Финикс Санз - Голден Стэйт Уорриорз - 109:132 (27:31, 25:38, 35:39, 22:24)

Финикс: Эйтон - 25+10 подборов, Уоррен - 24, Букер - 20

Голден Стэйт: Карри - 34, Дюрант - 25