Для этого государство и бизнес должны много работать и начинать надо не ожидая завершения войны.

На конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Лондоне в конце июня, наше правительство представило концепцию экономического развития Украины после победы над Россией. Среди одних из столпов этого восстановления была представлена концепция Украины как энергетического хаба Европы.

Какие маркеры чиновники вкладывают в понятие энергетического хаба (показатели – до 2050 года):

Генерация электроэнергии должна вырасти в 7 раз – до 791 ТВт-часов. Мощность солнечных и ветровых электростанций – в 30 раз (до 230 ГВт). Мощность атомных электростанций – в 2 раза (до 30 ГВт). Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и будет самостоятельно производить ядерное топливо. Добыча газа вырастет в 4 раза (до 80 миллиардов кубометров в год), экспорт газа составит 66 миллиардов кубов. Добыча нефти – в 6,7 раз, до 15 млн. тонн. К 2035 году будут закрыты угольные электростанции. Будет построено 69 ГВт мощностей по производству водорода. 60% автопарка в Украине (или 13,4 млн. авто) будут составлять электромобили. План предусматривает привлечение $400 млрд инвестиций, для его реализации предполагается рост ВВП на 9% в год в течение следующих 10 лет, а в последующие 20 лет – на 3% в год.

Амбициозно? Очень амбициозно. Конечно, многие комментаторы этой презентации либо высказывали скепсис по поводу такой перспективы, либо сразу – не изучая деталей – говорили, что это невозможно и правительство что-то себе нафантазировало.

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Но на самом деле все цели, заявленные в плане, вполне достижимы. Правда, для этого государство и бизнес должны много работать и начинать нужно не ожидая завершения войны.

Первое – уже сейчас нужно корректировать ту энергетическую стратегию, которую министерство энергетики презентовало накануне полномасштабного вторжения России. Так как энергостратегия предполагает строительство к 2050 году 20,5 ГВт атомной генерации, 29,1 ГВт ветроэнергетики и 12,8 ГВт солнечной генерации. Что перечеркивается новым планом от чиновников и Офиса президента. Кроме того, реализация этого амбициозного плана нуждается в налаживании производства энергетического оборудования в Украине, что не предусматривается текущей стратегией.

Второе, что нужно сделать – это подготовить украинскую нефтегазовую отрасль к привлечению инвестиций. Задача увеличения в 4 раза добычи газа и почти в 7 раз – нефти требует привлечения крупных инвестиций, импорта технологий, инвестиций в геологоразведочные мероприятия и изменений в регуляторной базе. Конечно, успех этого замысла напрямую зависит от освобождения Крыма от российской оккупации, а также очевидно – обеспечения безопасности черноморского шельфа. Кроме того, мы снова должны вернуться к вопросу существования государственных и олигархических монополий в этой области. Чем больше частной добычи и переработки будет – тем лучше для долгосрочных перспектив отрасли. Конечно, добычу на шельфе могут "потянуть" исключительно мировые или национальные гиганты. Но добычу на континенте могут производить именно средние и малые компании.

Третий шаг – хотя он касается всей экономики – перезагрузка Антимонопольного комитета и антимонопольного законодательства, поскольку они не выполняют своей роли по обеспечению конкуренции. Без преодоления национальной и региональной монополизации в целых секторах энергетики и коммунального хозяйства, нам трудно рассчитывать и на рост энергоэффективности экономики, и на привлечение существенных инвестиций. Сейчас многие говорят о монополиях на рынках электроэнергетики, но существование государственных монополий (или предприятий с очень ощутимой рыночной властью) на рынке газа и нефти тоже мешают развивать соответствующие рынки.

Четвертый шаг – не по важности – инвестиции в образование и научные исследования в сфере энергетики. Чтобы локализовать производство оборудования, строить новые предприятия, разрабатывать и производить реакторы и турбины – а это заявлено в Лондоне – должны быть специалисты. От ученых и инженеров до тех, кто будет делать все это ручками. Реформа профессионального и высшего образования, а также инвестиции в науку давно перезрели.

Пятый шаг – проводить комплексную политику инвестиционной привлекательности и защиты инвестиций. Энергетика не существует в вакууме. До войны инвестиции плохо приходили в Украину в первую очередь из-за отсутствия нормальных процедур защиты инвестиций, отсутствия государственных гарантий, плохих судов и многих преград со стороны местных властей. Это фундаментальные проблемы не исчезли до сих пор. Поэтому без решения проблем привлекательности Украины как страны для инвесторов в целом привлечь 400 миллиардов долларов за 25 лет только в энергетику невозможно.

Шестой шаг – индустриальная политика. Для украинской энергетики требуются не только внешние потребители, но и внутренние. Металлургия, машиностроение, химическая индустрия. Кроме того, такой "энергетический прорыв" потребляет огромное количество товаров и сервисов, которые желательно максимально локализовать, создавая качественные и квалифицированные рабочие места для украинцев.

Седьмой шаг – чтобы расширить экспортные возможности энергетики – повышение энергоэффективности экономики, коммунального хозяйства и быта украинцев. Восстанавливать разрушенное мы должны уже по новейшим технологиям, минимизирующим потребление энергии.

Восьмой шаг – собственно, чтобы стать частью европейского рынка, нужно завершить гармонизацию с этим рынком. Мы должны работать по стандартам ЕС и строить свое "энергетическое" и "экономическое" чудо по европейским стандартам и правилам, потому что только это открывает нам двери к дешевым европейским кредитам, инвестициям и программам развития от Европейского Союза.

Если реализовать эти 8 шагов, то мечта, которую объявила Украина в Лондоне, может стать реальностью. И тогда украинская энергетика из проблемной отрасли станет одним из локомотивов нашего развития и украинского успеха. Но впереди очень много работы.