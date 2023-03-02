Армия должна получать достойную зарплату, подчеркнул он.

1 марта 2023 года были опубликованы обновленные зарплаты украинских военных. У министра финансов Украины Сергея Марченко спросили, каким он видит военный бюджет после завершения полномасштабного вторжения России.

"Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что содержание собственной боеспособной армии - это задача номер 1 для любого государства, а для нашего особенно", - говорит он.

Наличие такого соседа заставляет нас иметь боеспособную и полностью укомплектованную армию. Он выразил надежду, что это будет достойная армия с соответствующим уровнем финансирования.

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Министр подчеркнул, что только после окончания войны станет понятно, сколько нам нужно средств на финансирование армии.

Зарплаты военных 2023

В Минобороны 1 марта опубликовали таблицы с уровнем зарплат военнослужащих в 2023 году. Документы обнародовала пресс-служба Командования Сухопутных войск.

Эти выплаты военные будут получать с февраля 2023-го. В таблице указано денежное обеспечение без учета дополнительного денежного вознаграждения.

Напомним, выплаты, согласно новым правилам, все военные будут получать уже с марта. Надбавок лишат служащих, находящихся в тылу.

"Минималка" для ВСУ, нацгвардейцев и пограничников установлена на уровне не менее 20 100 гривень. Для рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции - не менее 17 тысяч гривень.

100 тысяч гривень будут выплачивать всем тем, кто выполняет боевые задачи на передовой.

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