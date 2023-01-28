УНИАН описал особенности рынка труда в Украине в 2023 году и рассказал, где сейчас в Украине можно найти работу.

Из-за боевых действий в южных и восточных регионах, а также частого отключения света уровень безработицы в Украине сильно возрос. Только по официальным данным Службы занятости в Украине сейчас около 240 тыс. безработных. Многие компании ощущают нехватку квалифицированных кадров, ведь значительная часть молодежи уехала из страны.

Тем не менее, найти работу в Украине все ещё возможно. А некоторые вакансии даже являются востребованными. Традиционно самое большое количество свободных вакансий наблюдается в Киеве, а самые большие зарплаты получают менеджеры и специалисты IT. Но и в других сферах и городах вакансий хватает.

Минимальная и средняя зарплата в Украине в 2023 году

Минимальная зарплата в Украине не будет меняться в течение 2023 года и составит 6700 гривень в месяц, или 40,46 гривень за час. После вычета налогов и военного сбора работник с "минималкой" получит на руки 5393 гривни.

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Средняя зарплата в Украине в 2023 году, как указывается в объяснительной записке к государственному бюджету, составит 18 261 гривню до вычета всех налогов.

Эксперты считают, что рост зарплат в Украине в 2023 году будет зависеть от скорости восстановления экономики и от размера предоставлено Украине финансовой помощи. Специалисты Work.ua прогнозируют, что роста зарплат в большинстве сфер в 2023 году ждать не стоит, а из-за сокращения экономики зарплаты могут "откатиться" на уровень 2014-2015 гг.

Какие профессии будут востребованы в 2023 году

Как сообщает Опендатабот, самые востребованные профессии в Украине не отличаются в тыловых и прифронтовых областях. К ним относятся:

водители (особенно международники);

продавцы;

повара;

бухгалтеры;

медики;

продавцы-консультанты;

менеджеры по продажам.

Эксперты также назвали список профессий, в которых практически отсутствует конкуренция, а значит на такие вакансии проще устроиться. К ним относятся:

электрослесари;

офтальмохирурги;

врачи-специалисты по УЗИ;

оториноларингологи;

заведующие аптек.

Некоторые аналитики в интервью для Work.ua предполагают, что в 2023 году могут быть востребованы профессии, связанные с производством товаров и работой объектов критической инфраструктуры. Если же 2023 год принесет Украине долгожданную победу, то будут востребованы профессии, которые связаны с восстановлением экономики, а также медики и психологи.

Где найти работу в Украине во время войны

В первую очередь безработным стоит обратиться в Государственный центр занятости. Список вакансий здесь исчисляется тысячами и обновляется ежедневно, а вероятность столкнуться с мошенничеством ниже. Получить статус безработного и узнать об актуальных вакансий можно по номеру телефона для вашей области.

Найти востребованную работу с хорошей оплатой можно также в государственном концерне "Укроборонпром". Здесь предлагают много рабочих специальностей, таких как слесарь и монтажник. Кроме того, такая работа приблизит победу Украины.

Найти вакансии также можно на сайтах для поиска работы:

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