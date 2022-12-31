Какие изменения ждут нас в 2023 году и будут ли они к лучшему - читайте в материале УНИАН.

Какая будет пенсия, социальная помощь, минимальная зарплата, тарифы и налоги, а также что еще поменяется с 1 января 2023 - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы писали, какие будут выходные в январе 2023 и будут ли дополнительные.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум 2023 - какими они будут

Какая будет минимальная зарплата в 2023 в Украине, мы уже писали. Из-за войны в Госбюджете на 2023 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты и увеличение прожиточного минимума. Минимальная заработная плата в 2023 будет составлять 6700 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 2684 грн.

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Пенсия 2023 - что ждет пенсионеров

В марте 2023 планируется индексация пенсий в размере 5,4%.

Выйти на пенсию по возрасту в 2023 году смогут украинцы в возрасте 60 лет со стажем 30 лет, в 63 года - со стажем 20 лет, в 65 лет - со стажем 15 лет. Украинцам со стажем менее 15 лет пенсии начислять не будут - для них предусмотрена денежная помощь.

Что будет с бюджетниками в 2023

В 2023 году Кабинет Министров принял решение сократить зарплатный фонд бюджетного сектора на 27%. Это будет происходить путем уменьшения зарплат и сокращения работников бюджетной сферы.

Субсидия и социальная помощь 2023 - как получить

С 1 января 2023 года субсидиями и льготами будет заниматься Пенсионный фонд. Поэтому для того, чтобы получить субсидии, нужно будет обратиться именно туда. Средний размер субсидий в 2023 году будет составлять 1700-1800 грн в месяц.

Социальные выплаты в Украине в 2023 году будут с некоторыми изменениями. Автоматическое начисление государственной помощи будет продолжено только для тех граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Другим придется подавать документы в соответствующие органы.

Тарифы на электроэнергию 2023 - будет ли повышение

Для населения тариф на электроэнергию пока не изменится. До 31 марта 2023 года цена электроэнергии для населения будет составлять 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч - если потребление будет более 250 кВт-ч в месяц.

Но бизнес получит обновленные тарифы на электроэнергию. Это, скорее всего, приведет к росту цен - повышение цен на электроэнергию будет заложено в себестоимость товаров.

Тарифы на воду 2023 - как изменятся

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила решение о повышении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотвод в 2023 году.

Повышать тарифы на воду будут в два этапа. На первом этапе тариф ориентировочно в среднем вырастет на 10% и будет действовать с 1 января по 30 июня 2023 года.

Что будет с долларом в 2023 - какой курс

Мнения экспертов касательно курса доллара в новом году расходятся. Прогнозируют, что курс доллара на Новый год в Украине и после будет более-менее стабильным. Но в течение года возможен рост валюты - на уровне 50 грн за доллар.

Налог на землю 2023 - что поменяется

С 2023 года украинцы будут платить минимальное налоговое обязательство за свои паи. Это нововведение коснется не всех и сумму налога будут рассчитывать индивидуально.

Лампочки-экономки - вместо старых ламп

С 1 января начнут обменивать старые дампочки накаливания на LED-лампы. Всего рассчитывают заменить около 50 млн старых лампочек. Часть программы по замене лампочек профинансирует Евросоюз.

Один человек сможет обменять пять старых лампочек на новые. Это можно будет сделать в отделениях "Укрпочты", или же можно оставить заявку на обмен на портале "Дія", а потом уже забрать лампочки в отделении почты.

Деньги в 2023 - что исчезнет из оборота

С 1 января 2023 года Нацбанк начнет изымать из оборота бумажные банкноты 2003-2007 годов - вместо них поступят обновленные банкноты образца 2018 года и оборотные монеты. Исчезнут бумажные 5 и 10 грн - вместо них будут монеты, а купюры 20 и 100 грн заменят более новыми.

Выходные 2023 - как будем отдыхать

Как мы уже писали, в 2023 году из-за военного положения дополнительные выходные могут быть рабочими. Официальными выходными остаются субботы и воскресенья.

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