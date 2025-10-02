По его словам, чтобы блоки нагрелись хотя бы до 350 градусов, потребуется как минимум два месяца.

Ядерный апокалипсис отменяется, потому что блоки Запорожской АЭС (ЗАЭС) сейчас охлаждены, поэтому никакая "Фукусима" там невозможна. Такое мнение выразил эксперт по энергетике Виктор Куртев в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

По его словам, чтобы блоки нагрелись хотя бы до 350 градусов, потребуется как минимум два месяца.

"Потом начинает испаряться вода, если температура поднимется до 500 градусов - наступит динамическое равновесие. Даже если ничего не будет работать, потери тепла из реактора сбалансируются естественным образом. И этой температуры недостаточно, чтобы начал плавиться корпус и топливо", - подчеркнул аналитик.

Видео дня

Ситуация на ЗАЭС - детали

23 сентября ЗАЭС прекратила получать электроэнергию из энергосистемы Украины. Тогда сообщалось, что запасов топлива на генераторах хватит на 10 дней.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что с точки зрения ядерной безопасности ситуация является нестабильной. Ведь если резервные системы полностью отключатся - возникнет угроза расплавления ядерного топлива.

Председатель Государственного агентства атомного регулирования Олег Кориков также сказал, что на территории Запорожской атомной электростанции, которая с 23 сентября отключена от питания из украинской энергосистемы, сохраняется угроза ядерной аварии.

Вас также могут заинтересовать новости: