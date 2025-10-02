Ядерный апокалипсис отменяется, потому что блоки Запорожской АЭС (ЗАЭС) сейчас охлаждены, поэтому никакая "Фукусима" там невозможна. Такое мнение выразил эксперт по энергетике Виктор Куртев в эфире проекта "Тема с Мосейчук".
По его словам, чтобы блоки нагрелись хотя бы до 350 градусов, потребуется как минимум два месяца.
"Потом начинает испаряться вода, если температура поднимется до 500 градусов - наступит динамическое равновесие. Даже если ничего не будет работать, потери тепла из реактора сбалансируются естественным образом. И этой температуры недостаточно, чтобы начал плавиться корпус и топливо", - подчеркнул аналитик.
Ситуация на ЗАЭС - детали
23 сентября ЗАЭС прекратила получать электроэнергию из энергосистемы Украины. Тогда сообщалось, что запасов топлива на генераторах хватит на 10 дней.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что с точки зрения ядерной безопасности ситуация является нестабильной. Ведь если резервные системы полностью отключатся - возникнет угроза расплавления ядерного топлива.
Председатель Государственного агентства атомного регулирования Олег Кориков также сказал, что на территории Запорожской атомной электростанции, которая с 23 сентября отключена от питания из украинской энергосистемы, сохраняется угроза ядерной аварии.