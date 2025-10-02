По данным главы агентства Олега Корикова, достоверной информации об остатках аварийного дизеля нет.

На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая с 23 сентября отключена от питания из украинской энергосистемы, сохраняется угроза ядерной аварии.

Об этом заявил председатель Государственного агентства атомного регулирования Олег Кориков на брифинге.

"Мы характеризуем это (отключение ЗАЭС от украинской энергосистемы, - УНИАН) как аварийную ситуацию, которая не переросла в аварию, но может перерасти", - отметил Кориков.

По его словам, 23 сентября представители РФ заявляли, что дизельного топлива, которое сейчас потребляет станция, хватит на 10 дней.

"Имеется информация, что аварийный запас топлива потребляется не только резервными дизельными генераторами, а и другими потребителями, например дизельными бойлерами. Что-то там заправляют... Неизвестно, насколько хватит аварийного запаса, и есть ли, на самом деле, возможность пополнять запасы топлива", - отметил председатель Госатомрегулирования.

При этом он добавил, что Украина получает информацию о ситуации на станции от МАГАТЭ, которая, в свою очередь, получает данные от российского персонала. Он не исключил, что информация о ситуации на ЗАЭС, которую россияне предоставляют МАГАТЭ, может быть искажена.

Говоря о возможности ядерной аварии на ЗАЭС, Кориков отметил, что в случае дальнейшего отсутствия внешнего питания станции и исчерпания запасов топлива для дизельных генераторов температура воды в реакторе начнет расти.

"Когда температура воды возрастет до 100°C, она начнет превращаться в пар. Ее уровень в реакторе будет снижаться и топливо может перегреться из-за роста температуры. Оболочка может разрушиться, и мы будем иметь выход радиоактивных продуктов в реактор. Эта ситуация может развиваться, давление расти, и мы можем иметь выход радиоактивных продуктов и за пределы (реактора, - УНИАН)", - отметил Кориков.

Он призвал безотлагательно восстановить внешнее питание ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Запорожская АЭС в оккупации - последние новости

23 сентября на Запорожской АЭС произошел блэкаут. С тех пор станция питается от дизельных генераторов, для которых, согласно нормативам, топлива хватит на десять дней.

ЗАЭС находится под российской оккупацией с 2022 года, и это не первая внештатная ситуация на ней, но наиболее длительная. 11 февраля 2025 года станция тоже оказалась на грани блэкаута. Как сообщила тогда пресс-служба Министерства энергетики Украины, в результате вражеских обстрелов была обесточена одна из двух линий питания ЗАЭС.

По данным Минэнерго, текущий случай - это уже десятый блэкаут на станции.

