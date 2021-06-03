Правоохранители одновременно провели 58 обысков в офисах и по местам жительства фигурантов.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении восьми участникам преступной организации, члены которой занимались завладением чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2019-2021 годов, члены преступной организации, в которую входили как граждане Украины, так и иностранцы, используя созданные ими фиктивные субъекты хозяйствования, под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений сельскохозяйственным предприятиям, которые они не намеревались поставлять, завладели более 17 млн грн потерпевших.

На территории г. Киева, Киевской и Одесской областей правоохранителями одновременно проведено 58 обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к мошенническому завладению чужим имуществом, в офисных и гаражных помещениях, где находилась финансово-хозяйственная документация относительно упомянутых предприятий с признаками фиктивности, а также транспортных средствах участников преступной организации.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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Разоблачена преступная организация прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и оперативными работниками Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

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Автор: УНИАН