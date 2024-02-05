На днях бойцы получили внедорожник Nissan Navara и микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны страны получили уже 270 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

На днях Favbet Foundation передал бойцам, защищающим страну в составе 3-й штурмовой бригады, внедорожник Nissan Navara и микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Автомобили служат для быстрого передвижения по линии фронта и используются при выполнении боевых задач.

Видео дня

"Помощь Вооруженным Силам – безусловный приоритет для украинского бизнеса. Каждый дополнительный автомобиль для фронта – это прежде всего спасенные жизни наших защитников. Мы продолжаем системно помогать ВСУ и другим Силам обороны Украины и будем делать это до победы", – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, также при содействии фонда Favbet Foundation в передовые подразделения ВСУ поступили 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны переданы сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation по состоянию на январь 2024 года составила уже более 210 млн грн.