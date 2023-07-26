Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Вооруженные силы Украины получили 190 авто при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation и компании Favbet.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

190-е по счету авто получила 126-я отдельная бригада территориальной обороны, в состав которой входят фанаты украинского футбольного клуба "Севастополь".

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"Большое спасибо Favbet Foundation, Спасибо от фанатов Севастополя и от всех фанатов, которые выполняют боевые задачи на южном направлении. И спасибо "Народной Армии" (футболиста Романа Зозули, - ред.). Все будет Украина!". - отметил Игорь, представитель Ультрас Севастополя.

Среди 190 автомобилей для ВСУ также 53 внедорожника, которые компания Favbet приобрела для комплектации ударных рот проекта "Армия дронов".

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.