ВСК пытается разобраться имело ли место влияние на Общественный совет добропорядочности, но ключевой свидетель отказывается являться в Верховную Раду.

Руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова пытались принудительно доставить на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти, известной также в медийном пространстве как "комиссия Власенко-Бужанского".

Вызов был связан с тем, ВСК пытается выяснить действительно ли фонд DEJURE и лично Михаил Жернаков влияли на формирование и деятельность Общественного Совета добродетели. Последний играет определенную роль в судебной реформе, поскольку, по замыслу, должен был осуществлять общественный контроль добропорядочности кандидатов в судебную власть.

Например, 4 ноября ВСК допрашивала соавтора колонки на Украинской Правде Татьяну Катриченко, однако конкретных ответов от нее не дождались. А Михаила Жернакова допросить не удается, потому что он на заседание ВСК вообще не появляется.

Сам Жернаков жаловался, что к нему домой пыталась ворваться Национальная полиция и заявлял, что ВСК не имеет полномочий вызывать общественных активистов или проводить расследование в отношении них, и якобы "взялась атаковать независимые институты и общественные организации, которые очищают систему".

Кроме того, он сообщил, что у него есть более важная причина не ходить в Верховную Раду, а именно - он собирается на какую-то встречу на высоком уровне".

Все события произошли в элитном ЖК Elyseum, самая дешевая квартира в котором, по информации медиа, стоит примерно 160 долларов без ремонта.

Следующее заседание ВСК состоится 24 ноября 2025 года и вопрос повестки дня, который будет рассматриваться - это о наличии признаков злоупотребления влиянием и других возможных коррупционных правонарушений при формировании и в деятельности третьего и четвертого составов Общественного совета добропорядочности.

Чем известен Михаил Жернаков

Карьерой судьи

- В 2012 году тогдашний президент Виктор Янукович назначил его на должность судьи Винницкого окружного административного суда. 30 сентября 2013 года ВККС предоставила ему рекомендацию для бессрочного перевода на должность судьи Окружного административного суда города Киева.

По информации "Судебно-юридической газеты", в 2012-2015 годах Михаил Жернаков отсутствовал на рабочем месте аж 449 (!) дней. Например, с января по сентябрь 2015 года он рассмотрел всего 76 административных дел.

В июле 2015 года он подал заявление об увольнении с должности судьи по собственному желанию.

Уклонением от военной службы

- По данным СМИ 14 декабря 2023 года Михаил Жернаков в городе Киеве был задержан сотрудниками ТЦК и СП и принудительно доставлен в столичный Шевченковский районный ТЦК и СП. Основание - нарушение правил воинского учета военнообязанных.

В отношении Михаила Жернакова был составлен протокол по ч. 2 ст. 210-1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) Кодекса об административных правонарушениях.

Обжаловать действия ТЦК Михаил Жернаков не стал и 20 декабря 2023 года уплатил штраф в размере 5 300 гривен.

А потом странным образом трудоустроился экспертом в "Офис изменений" Министерства обороны.

При этом еще в июне 2023 года Михаил Жернаков пытался получить "отсрочку" - на 0,75 ставки он устроился в частном высшем учебном заведении "Киевская школа экономики" (KSE).

Когда в декабре того же года о месте "научно-преподавательской деятельности" Михаила Жернакова стало известно обществу, то разгорелся скандал. Ситуацию с Михаилом Жернаковым в итоге пришлось публично комментировать лично ректору KSE, который сообщил, что в случае, если Михаил Жернаков будет мобилизован, то KSE не будет против этого возражать и "будет ждать пока он вернется".

- Конфликтом с судьей Липовецкого райсуда Винницкой области Дмитрием Кривенко, возникшим из-за истории, которая случилась 15 декабря 2021 года с судьями Шевченковского райсуда города Запорожья. Тогда судьи решили отпраздновать в одном из местных кафе День работников суда. Во время празднования звучали в том числе песни, известные как "шансон". В январе 2022 года видеозапись празднования оказалась в сети Internet, после чего судьи Шевченковского райсуда Запорожья были подвергнуты критике со стороны общественности.

- Вмешательством в выборы председателя Верховного Суда.

- Коллеги по "общественному сектору" обвиняли его в манипуляциях с выборами членов Общественного совета добропорядочности, продвижении нужных лично ему кандидатов в состав ОСД ("списки Жернакова"), давлении на отдельных представителей общественности, интригах, клевете, "узурпации власти" и даже в финансовых махинациях со средствами от иностранных доноров, которые поступили для "поддержки судебной реформы в Украине".

Отдельные критики даже заявляли о возможных финансовых нарушениях в использовании донорских средств, поступавших на поддержку судебной реформы. Публичных подтверждений этим обвинениям нет, а сам Жернаков их отрицает.