Не Греция и не Италия: названо скрытое сокровище Европы для отдыха летом

Город считается одним из старейших постоянно населенных в Европе, а его исторический центр включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тем, кто мечтает о европейском отпуске, но не готов переплачивать за отдых в Италии, Франции или Греции, советуют обратить внимание на болгарский Несебр.

Этот древний город на побережье Черного моря называют одним из самых недооцененных летних направлений Европы благодаря сочетанию богатой истории, живописных пейзажей и доступных цен, пишет Traveloffpath.

Несебр расположен на небольшом острове, который соединен с материком узкой дамбой. Город считается одним из старейших постоянно населенных в Европе, а его исторический центр включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Основанный греческими колонистами еще в VI веке до нашей эры, Несебр сохранил следы разных эпох. Здесь можно увидеть древнегреческие, римские, византийские и болгарские памятники архитектуры, старинные церкви, крепостные стены и традиционные деревянные дома с выступающими верхними этажами.

Главной достопримечательностью города считаются прогулки по узким мощеным улочкам Старого города. Туристы могут посетить церковь Христа Пантократора, церковь Святой Софии, а также осмотреть сохранившиеся оборонительные стены и башни, окружающие остров.

Помимо исторических памятников, Несебр привлекает отдыхающих пляжами. В самом Старом городе расположен небольшой пляж Буна, а в нескольких минутах ходьбы находится просторный Южный пляж с золотистым песком и спокойным морем.

Любители активной ночной жизни могут отправиться на популярный курорт Солнечный Берег, который находится всего в 5–10 минутах езды.

Еще одним преимуществом болгарского курорта остаются доступные цены. Стоимость проживания в гостевых домах Старого города начинается примерно от $45 за ночь, а полноценный обед из трех блюд с напитком в местных ресторанах обойдется в среднем в $35.

Путешественникам также рекомендуют попробовать блюда из черноморской рыбы и традиционную болгарскую кухню в семейных тавернах, особенно вечером, когда после отъезда большинства туристов исторический центр становится тихим и особенно атмосферным в свете вечерних фонарей.

Благодаря сочетанию древней истории, морских пейзажей, спокойной атмосферы и сравнительно невысоких цен Несебр все чаще называют одним из лучших скрытых туристических сокровищ Европы для летнего отдыха.

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