В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на вторник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 14 июля, вырос на 29 копеек и составляет 44,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,39 гривни, а евро – по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник подорожал на 21 копейку и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 27 копеек и составляет 51,55 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 14 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также просела. Так, официальный курс европейской валюты на вторник был установлен на уровне 51,05 гривни за один евро, таким образом национальная валюта упала на 19 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 14 июля вырос на 19 копеек и составляет 44,99 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 16 копеек и составляет 51,41 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,79 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: