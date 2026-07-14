Синоптики сообщили, когда в Киеве улучшится погода (инфографика)

Осадки в столице прекратятся, а температура будет комфортной, без жары.

В ближайшие дни в Киеве ожидается два периода с разной погодой, особенно в отношении осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В течение 14 и 15 июля в области пониженного атмосферного давления будет сохраняться нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами. Больше осадков будет 14 июля, а 15 июля они вероятны лишь местами.

В дальнейшем давление будет расти, поэтому 16–18 июля дождей уже не ожидается.

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"Воздушные массы будут поступать к нам с северо-запада и севера и обеспечат отсутствие дневной жары, а также комфортное мягкое тепло как ночью, так и днем", – говорят синоптики.

В Киевской области минимальная температура составит +14°...+20°, а максимальная – +23°...+28°. В Киеве диапазон температур будет несколько уже: ночью +17°...+20°, а днем +26°...+28°.

Сегодня, 14 июля, в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный, 5–10 м/с. Температура по области ожидается от +23° до +28°, а в столице воздух днем прогреется до +25°...+27°.

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