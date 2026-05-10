Ирландия готовит программу возвращения украинцев на родину, – The Times

Кроме того, как говорится в официальных документах, уже в октябре размер ежемесячной выплаты за проживание в Ирландии будет уменьшен с 600 до 400 евро.

Ирландское правительство готовит новую стратегию поддержки украинцев, согласно которой основные финансовые выплаты будут доступны только после их физического возвращения в Украину. Об этом сообщает The Times со ссылкой на меморандум для Кабинета министров.

Как отмечается, программа добровольного возвращения будет иметь "ограниченный и фиксированный срок" и начнется после завершения действия директивы ЕС о временной защите.

По имеющимся данным, пакет поддержки будет направлен на помощь в покрытии расходов, реинтеграцию и восстановление жизни в Украине. Однако получить эти деньги беженцы смогут только тогда, когда переедут домой на постоянное жительство.

Видео дня

Особое внимание в документе уделяется вопросу безопасности и восстановления страны. По мнению авторов стратегии, возвращение людей будет зависеть от начала восстановления территорий, разрушенных войной.

Согласно стратегии, правительство Ирландии планирует покрывать расходы на перелет, но крупные суммы будут выплачиваться только после подтверждения постоянного проживания в Украине. Кроме того, уже в октябре размер ежемесячной выплаты за проживание в Ирландии будет уменьшен с 600 до 400 евро.

В меморандуме говорится, что в сентябре также стартует "специально разработанная альтернативная программа разрешений". Она может позволить части украинцев остаться в стране, вероятно, по схеме, схожей с разрешениями на трудоустройство. Однако общий курс правительства, как следует из документа, направлен на то, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на систему защиты и стимулировать людей к восстановлению собственного государства.

Украинцы в Германии

Ранее УНИАН писал, что Германия остается одной из главных стран, где нашли приют украинцы после начала полномасштабной войны. Теперь канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин вместе с Киевом будет работать над тем, чтобы облегчить возвращение украинских беженцев домой .

Речь идет не о принуждении, а скорее о создании условий и поддержке для тех, кто захочет вернуться на Родину. Также Мерц выразил поддержку решениям Украины об ограничении выезда мужчин призывного возраста, подчеркнув важность единства и восстановления страны.

Вас также могут заинтересовать новости: