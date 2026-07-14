Впервые в июле сбили баллистическую ракету над Киевом: эксперт назвал причину

Долинце подчеркивает, что положительным моментом является не только получение Украиной противоракетных средств, но и расширение возможностей по обнаружению целей.

В ночь на 14 июля Воздушные силы Украины смогли сбить 5 российских баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, что свидетельствует о том, что Украина получила противобаллистические средства поражения. Об этом в комментарии агентству УНИАН сказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Сбивание баллистических ракет невозможно без противобаллистических средств поражения. То есть именно с помощью ракет PAC-3, поскольку на сегодняшний день других комплексов у Украины нет", – отметил он.

По его словам, речь может идти о получении Украиной определенного количества таких средств. При этом он добавил, что информация об их количестве остается засекреченной и публично не комментируется ни правительственными, ни военными структурами.

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Долинце подчеркнул: необходимо понимать, что возможность сбивать баллистические ракеты открывает гораздо большие возможности по обнаружению и поражению вражеских воздушных целей.

"Это означает, что украинские радары могут работать и обнаруживать эти цели, ведь в случае невозможности перехвата баллистики, то есть при отсутствии ракет, как правило, радары не включают. Ведь как только радар включается, враг сразу его замечает и может попытаться поразить его баллистической ракетой", – подчеркнул он.

Российские атаки – как отработала ПВО

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июля россияне атаковали Украину восемью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, из которых 5 были сбиты. Это произошло впервые в июле, при предыдущих обстрелах сбивать баллистические ракеты нечем было.

Помимо 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 также были сбиты или подавлены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 108 БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА в 17 точках, а также падение обломков в 10 точках. Информация по двум баллистическим ракетам уточняется.

Напомним, во время предыдущей атаки на Киев 11 июля украинской противовоздушной обороне не удалось перехватить ни одну из шести баллистических ракет "Искандер-М"/С-400.

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