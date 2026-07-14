Этот сок советуют пить вечером: он может влиять на сон и суставы

Полифенолы в этом соке могут ограничивать активность ферментов, ответственных за воспаление.

Вишневый сок отличается высоким содержанием натуральных растительных соединений и уже много лет привлекает внимание ученых. Все больше исследований показывают, что регулярное употребление этого напитка может положительно влиять на качество сна, способствовать восстановлению после физических нагрузок и уменьшать воспаление.

Портал pysznosci.pl объясняет, почему стоит пить этот сок, особенно вечером, и для кого он будет особенно полезен.

Вишневый сок, воспаление и подагра

Наибольшую пользу в вишневом соке приносят антоцианы и другие полифенолы с мощными антиоксидантными свойствами. Исследования показывают, что эти соединения могут ограничивать активность ферментов, ответственных за воспаление. Это позволяет организму легче справляться с симптомами, связанными с мышечным напряжением или микротравмами после интенсивных физических нагрузок.

Видео дня

Исследования также показывают, что биоактивные компоненты, присутствующие в терпкой вишне, могут ограничивать выработку мочевой кислоты и снижать тяжесть воспалительной реакции в суставах. Некоторые участники исследования испытывали меньшее количество приступов подагры и более легкие приступы, хотя для определения точной степени этого эффекта необходим дальнейший анализ.

Вишневый сок от бессонницы

Стакан вишневого сока может быть хорошим выбором для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Кислые вишни являются естественным источником мелатонина, гормона, регулирующего циркадный ритм. Они также содержат соединения, которые могут способствовать правильному метаболизму триптофана, аминокислоты, необходимой для выработки мелатонина и серотонина.

В исследованиях с участием людей, страдающих хронической бессонницей, регулярное употребление сока из кислых вишен было связано с сокращением времени засыпания, увеличением продолжительности сна и уменьшением количества ночных пробуждений. Исследователи предполагают, что этот благотворный эффект обусловлен не только наличием мелатонина, но и взаимодействием полифенолов, которые помогают снизить окислительный стресс и поддерживают естественные регенеративные механизмы организма.

Для достижения наилучших результатов выбирайте сок без добавления сахара и включайте его в разнообразный ежедневный рацион. Если у вас хронические проблемы со сном или повторяющиеся приступы подагры, всегда стоит проконсультироваться с врачом, поскольку один только сок не заменяет адекватного лечения.

Ранее ученые назвали сок, который не стоит сочетать с кофе. Оказывается, грейпфрут и грейпфрутовый сок могут продлевать действие кофеина, вызывать изжогу и взаимодействовать с некоторыми лекарствами.

Вас также могут заинтересовать новости: