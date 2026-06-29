В ЕС обсуждается отмена защиты для украинских мужчин призывного возраста, – DW

ЕС обосновал новое предложение тем, что Украина сама обратилась с такой просьбой, а необходимость Киева возлагать на своих граждан военные обязанности в целях самообороны является законной.

Европейская комиссия предложила отменить статус лиц, нуждающихся в защите, для украинских мужчин призывного возраста. Эту инициативу поддерживают ряд стран ЕС, а также Киев, сообщает Deutsche Welle.

"Наше предложение предусматривает, что временная защита не должна предоставляться вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины из-за их военных обязательств", – заявил европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.

Издание сообщило, что статус защиты для украинцев как таковой должен остаться в силе, отметил Бруннер на встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге в начале июня, хотя могут применяться новые условия.

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Поясняется, что украинцы, которые были вынуждены покинуть свою страну в результате российского вторжения на их родину, пользуются статусом временной защиты в ЕС с марта 2022 года.

Издание отметило, что этот статус должен истечь в начале марта 2027 года, и его необходимо продлить до истечения срока действия. Отличие этого статуса от статуса беженца заключается в том, что защита носит временный характер, а лица, въезжающие в ЕС, не подлежат индивидуальному рассмотрению каждого дела в отдельности.

Один из чиновников ЕС подчеркнул, что предложение Европейской комиссии сформулировано в гендерно-нейтральных терминах. Однако, в конечном итоге, оно, скорее всего, коснется мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Другой представитель Комиссии подчеркнул, что изменения, предусмотренные в новом предложении – которое не распространяется на украинцев, уже находящихся в ЕС, – вступят в силу только после того, как Совет Европы официально одобрит его и опубликует в "Официальном вестнике Европейского Союза".

Издание сообщило, что 31 марта статистическое агентство ЕС "Евростат" насчитало в общей сложности 4,33 миллиона украинцев, проживающих в блоке под статусом временной защиты.

Согласно данным, из них почти 1,3 миллиона, что составляет 29,4% от общего числа в ЕС, находились в Германии, за ней следовали Польша – 950 000 человек – 22,2% от общего числа, а также Чехия – 380 000 человек, что составляет 8,8%.

В Евростате сообщили, что чуть более четверти тех, кто находится в блоке, составляли взрослые мужчины.

Издание отметило, что комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О’Флаэрти выступил с критикой этого предложения. О’Флаэрти выразил обеспокоенность в связи с "растущим давлением с целью преждевременного прекращения действия механизмов временной защиты" и ограничения доступа, в частности, для мужчин призывного возраста.

В статье говорится, что ЕС обосновал новое предложение тем, что Украина сама обратилась с такой просьбой, а необходимость Киева возлагать на своих граждан военные обязанности для самообороны является законной.

В ходе обсуждения этого вопроса на встрече министров внутренних дел ЕС министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за отмену статуса защиты для украинских мужчин призывного возраста. Однако Добриндт добавил, что этим мужчинам следует разрешить подавать заявления о предоставлении убежища.

Добавляется, что министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что он также "очень решительно" поддерживает прекращение автоматического предоставления защиты украинским мужчинам призывного возраста.

При этом министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро выразил скептицизм. Он считает, что лучшим решением было бы продлить действие действующей системы временной защиты в её нынешнем виде, без каких-либо исключений, но при этом начать переговоры с Киевом.

Добриндт отметил, что нынешняя дискуссия была вызвана не только предстоящим продлением срока действия закона, но и тем, что в течение "последних нескольких месяцев количество лиц призывного возраста, прибывающих из Украины, возросло".

Издание напомнило, что украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, как правило, запрещено выезжать из страны. Однако прошлым летом Киев объявил, что мужчины в возрасте от 18 до 23 лет могут выезжать из страны, что привело к резкому росту числа мужчин, уезжающих за границу.

В публикации отмечается, что эта дискуссия не нова. Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно призывал Киев запретить молодым мужчинам выезжать из страны, чтобы они могли служить в армии. Во время визита в Берлин в апреле президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что возвращение мужчин призывного возраста также будет отвечать интересам украинской армии.

Теперь, когда Европейская комиссия вынесла свое предложение, его должно одобрить большинство государств-членов ЕС. Министры ЕС отмечали, что в прошлом такие решения принимались "очень быстро".

Украинские мужчины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, Украина заинтересована в добровольном возвращении граждан, в том числе и мужчин. Тихий отметил, что для государства это колоссальный вызов, ведь за рубежом находятся миллионы украинцев. Он добавил, что вопрос возвращения людей связан с созданием условий безопасности в Украине. В то же время Тихий заявил, что если человек находится в ЕС на законных основаниях, то "Украина выступает за то, чтобы сохранялся уровень защиты наших людей, который правомерно существует для того, чтобы они были защищены".

Также мы писали, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что простого и быстрого механизма возвращения мужчин призывного возраста в Украину нет. Вениславский отметил, что эта проблема очень сложна и связана не только с украинским законодательством. Он добавил, что это проблема международно-правового регулирования статуса лиц, которые "спасаются" от войны и не могут вернуться в Украину, поскольку им угрожает какая-то опасность.

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