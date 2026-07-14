Занавеска для ванны теряет популярность: чем ее заменяют в винтажных интерьерах

Такое решение станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру.

Для большинства людей занавеска для ванной - это прежде всего функциональный предмет, ведь она обеспечивает уединение во время купания и закрывает поток воды. Однако если вы хотите расслабиться и отдохнуть в ванной, то можно заменить занавеску для ванны специальной ширмой. Об этом пишет House Digest.

"Ширмы обеспечивают уединение во время интимных моментов в ванной, не создавая ощущения замкнутости во всей комнате. Установка такой ширмы в вашей ванной комнате также станет прекрасным дизайнерским решением", - отмечается в материале.

Такие предметы мебели родом из Китая, где их называют "пинфэн". На протяжении веков они эволюционировали от простых перегородок и ветрозащитных экранов до роскошных, украшенных фонов для комнат, предназначенных для тихого размышления и созерцания.

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"Существует множество простых способов сделать вашу ванную комнату более уединённой, но использование раскладной ширмы придаёт этому пространству непревзойдённый винтажный шарм. Помимо того, что вы можете переделать ширму, которая уже простаивает без дела в гараже или подвале, можно расспросить родственников, соседей и друзей, не собирается ли кто-нибудь её выбросить. Кроме того, покупка перегородки из вторых рук, вероятно, не обойдется вам слишком дорого - при условии, что вы не выбираете подлинную, отреставрированную антикварную вещь. Или, конечно, всегда есть возможность изготовить ширму самостоятельно из переработанных строительных материалов", - заверили в публикации.

Где найти подержанную ширму для ванной

Найти старинную и доступную по цене ширму можно в комиссионных магазинах, на блошиных рынках, распродажах имущества или даже на складах строительных материалов.

"На самом деле, как и комиссионные магазины, склады строительных материалов - одно из лучших мест, где можно найти все - от редких винтажных сокровищ до стильных предметов интерьера. Вы можете найти предметы по доступным ценам, которые имеют именно тот уровень естественного износа, который вам нужен", - подчеркнули в материале.

Другие советы экспертов

Ранее профессиональная уборщица назвала недорогое средство, которое отбеливает грязную одежду. Речь идет о перекиси водорода, которая помогает отбелить одежду, и это одна из любимых более мягких альтернатив отбеливателям, которую рекомендует эксперт.

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