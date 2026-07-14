Звезда сериала 'Дневники вампира' женился в третий раз

Пол Уэсли опубликовал свадебные фотографии.

Американский актер и звезда сериала "Дневники вампира" Пол Уэсли женился в третий раз.

Избранницей 43-летней звезды стала Натали Кукенбург, которая моложе его на 17 лет. Свадебными фото молодожены поделились в Instagram. К слову, на снимках также позировал особый гость – их пес Грег.

"Мистер и миссис, а также лучший мальчик Грег", – подписали снимки влюбленные.

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Кстати, для церемонии актер выбрал темный костюм и белую рубашку. А вот невеста была одета в белое платье прямого кроя. Свой образ она также дополнила белыми туфлями, а вот фату решила не надевать.

Кстати, Уэсли сделал предложение любимой в прошлом году во время отдыха в Тоскане. Для него это уже третий брак. До Натали он был в отношениях с актрисой Тори ДеВитто, но через два года их союз распался. Второй женой Пола была Инес Де Рамон, которая сейчас находится в отношениях с Брэдом Питтом.

Напомним, ранее стало известно, что 62-летний Питт не планирует свадьбу с новой возлюбленной. Инсайдер назвал причину такого решения актера.

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