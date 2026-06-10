Что будет с защитой прав украинских мужчин в Евросоюзе: ответ МИД

Украина выступает за обеспечение надлежащей защиты украинцев в странах-членах Европейского Союза.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают заинтересованность украинских властей в добровольном возвращении своих граждан из стран-членов Европейского Союза. Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий сказал на брифинге в Киеве.

В частности, у спикера спросили, вовлечена ли Украина в процесс разработки Европейской комиссией изменений относительно временной защиты украинцев в Евросоюзе, и в частности, с учетом предложений исключить украинских мужчин призывного возраста из этой защиты.

"Украина, конечно, заинтересована в добровольном возвращении граждан Украины. Мужчин, женщин - разных граждан. Потому что, конечно, мы понимаем, что миллионы украинцев находятся за рубежом. Для нас, как для государства, это - колоссальный вызов. Понимаем также, что вопрос возвращения людей - это, в частности, и вопрос создания условий безопасности в Украине", - отметил Тихий.

Видео дня

Как уточнил спикер, иногда речь идет об условиях для семей. Например, нужно, чтобы были подземные школы, если это прифронтовые регионы. По его словам, в Запорожье создание масштабной сети подземных школ стимулировало возвращение семьи.

Тихий подчеркнул, что на протяжении всех лет полномасштабного вторжения, начиная с 2022 года, продолжаются переговоры Украины, в первую очередь, с Еврокомиссией, которая определяет общие правила, общие акты, о том, какими могут быть программы стимулирования добровольного возвращения украинцев домой.

"Я хочу отдельно подчеркнуть, поскольку было очень много спекуляций на эту тему, о каких-то выплатах Украиной украинцам за рубежом для их возвращения. Это придумали какие-то блогеры и комментаторы, ссылаясь на какие-то несуществующие цитаты, в том числе министра Андрея Сибиги", - подчеркнул Тихий.

Как отметил спикер, Сибигу спрашивали в Верховной Раде об этих программах возвращения. Тогда глава МИД четко сказал, что ряд иностранных правительств, из Швейцарии и других стран, рассматривают возможность, за счет своего собственного финансирования, помочь украинцам вернуться, если те сами примут такое решение. Речь идет именно о финансировании из бюджетов этих стран.

"Я просто еще раз повторю для тех, кто просто беспринципно манипулирует этой темой. Иностранное правительство из своего бюджета может выплатить эти средства человеку, который решает вернуться в Украину. Таким образом они, конечно, экономят средства себе и стимулируют возвращение людей в Украину", - сказал Тихий.

Пресс-секретарь повторил, что такие программы существуют в Швейцарии и могут существовать в других странах.

Тихий призвал не манипулировать тем, чего нет, потому что со стороны Украины никто не говорил, что Украина будет платить деньги за возвращение.

"Что касается пребывания наших людей, которые находятся там на законных основаниях, то Украина выступает за то, чтобы сохранялся уровень защиты наших людей, правомерно, который существует для того, чтобы они были защищены", - добавил Тихий.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия готовится представить новое предложение о продлении срока действия временной защиты для украинцев, которые выехали в страны-члены Евросоюза, спасаясь от войны. Этот срок действует до марта 2027 года.

В то же время в ЕС звучат идеи больше не распространять эту защиту на украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

В Кабинете Министров Украины хотят получить данные об украинцах, выехавших в ЕС. Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подчеркнул, что для Украины важно избежать правовой неопределенности и фрагментации подходов в отношении украинцев, которые вынужденно находятся в странах Евросоюза из-за войны.

Вас также могут заинтересовать новости: