В Германии зафиксировали резкий рост числа украинцев призывного возраста: сколько их там сейчас

В начале полномасштабного вторжения большинство беженцев составляли женщины с детьми.

За последние 16 месяцев количество украинских мужчин призывного возраста в Германии выросло почти на 60 тысяч человек. В то же время Берлин инициирует пересмотр правил временной защиты для этой категории граждан. Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на официальные данные миграционного ведомства Германии.

По данным миграционного ведомства, на конец мая в Германии находятся более 1,3 миллиона украинцев, выехавших из-за войны. Среди них – 355 745 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. Год назад их было почти на 60 тысяч меньше – 297 660 человек.

Показательна и другая цифра, которую приводит Die Welt: среди украинцев, приехавших в Германию за последние 16 месяцев, шесть из десяти – мужчины призывного возраста. Это разительный контраст с началом полномасштабного вторжения, когда большинство беженцев составляли женщины с детьми. Тогда доля одиноких матерей с детьми достигала 40% – в пять раз больше, чем среди населения в целом.

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Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт на прошлой неделе на встрече министров ЕС предложил отменить автоматическую временную защиту для украинских мужчин призывного возраста. По его словам, они должны были бы подавать заявления на убежище в общем порядке – и шансы остаться в Германии для них существенно уменьшились бы, по имеющимся данным.

Позицию Добриндта поддержало большинство министров внутренних дел стран ЕС. До конца июня Еврокомиссия должна определиться, вносить ли изменения в соответствующую директиву, как говорится в материале.

Важный нюанс, который подчеркивает издание: если изменения и примут, они не коснутся тех, кто уже имеет статус защиты – то есть более чем миллиону украинских мужчин в ЕС ничего не угрожает. Новые правила коснутся только новых заявителей.

Временная защита для военнообязанных: что известно

Ранее УНИАН писал, что большинство министров внутренних дел стран ЕС поддерживает идею лишить военнообязанных украинцев временной защиты в Европе – об этом заявил министр миграции Швеции Йохан Форсселль на встрече в Люксембурге. По его словам, министры "более или менее единодушно" высказались за продление временной защиты для других категорий украинских беженцев, однако мужчин в возрасте от 23 до 60 лет это не касается.

Форсселль также отметил, что есть "сильная поддержка" идеи исключить из схемы тех, на кого наложен запрет на выезд. Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заверил, что Еврокомиссия "очень внимательно выслушала министров" и в ближайшие недели рассмотрит это предложение. Нынешний механизм временной защиты для украинцев в ЕС действует до марта 2027 года, однако переговоры о его продлении уже ведутся.

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