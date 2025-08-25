Языковой омбудсмен поддержала идею жестких ограничений для российской музыки

Она предложила блокировать российских исполнителей на стриминговых платформах.

Российскую музыку на популярных стриминговых платформах необходимо блокировать для защиты культурного пространства Украины. Об этом уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Распространение такого контента в Украине является фактически вызовом национальной безопасности и культурной идентичности. Русская музыка, особенно та, что создана или поддерживается лицами, которые открыто одобряют агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена на наших информационных пространствах", - сказала Ивановская.

В вопросе речь шла о блокировании российской музыки на Apple Music, Spotify, YouTube Music и других платформах.

Она подчеркнула, что Украина должна обращаться к крупным мировым платформам с четкой позицией на основе украинского законодательства и требовать усилить ограничения. По ее словам, такие инициативы должны поддерживать государственные учреждения, в том числе СНБО. Ивановская сказала, что при Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики ОП Украины работает соответствующая рабочая группа.

Она назвала непростым и деликатным вопросом наличие русскоязычных песен у украинских исполнителей. Ивановская добавила, что действующее языковое законодательство не предусматривает санкций или ограничений в отношении творческого продукта, созданного на русском языке, даже если это песни украинских артистов.

"В то же время мы видим мощный общественный запрос на усиление языковой идентичности именно в сфере культуры. В социальных сетях и общественных дискуссиях все чаще звучат призывы к поддержке украинского языка в музыке и искусстве в целом. Многие считают, что даже творчество украинских исполнителей должно быть максимально украиноязычным, особенно в это критическое для страны время, когда язык - символ сопротивления и национального единства. Учитывая это, есть основания для того, чтобы рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство", - добавила она.

Скандал вокруг русскоязычных песен Сердючки

Напомним, что после скандального выступления Андрея Данилко, который в образе Верки Сердючки продолжает исполнять русскоязычные песни, возникла общественная дискуссия. Многие артисты критиковали это выступление.

Продюсер Игорь Кондратюк был особенно резким и сказал, что до артиста еще не дошло, что во времена российского нападения и зверств российских военных на России и песнях на чужом языке нужно "поставить большой крест".

Лидер группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта сказал, что Данилко мог бы перевести песни Сердючки на украинский, если бы действительно этого хотел. Он предположил, что на самом деле артист не хочет терять гонорары.

