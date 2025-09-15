При этом она отметила, что знает, что часть общества убеждена, что именно такие решительные меры могли бы решить все языковые вопросы.

В Украине языковых патрулей в ближайшем будущем не появится, поскольку они могут вызвать дестабилизацию в обществе.

Об этом сказала языковой омбудсмен Елена Ивановская в интервью Главкому. Также, по ее словам, пока нет денег на реализацию такой идеи.

"Не представляю, как сейчас донести такую инициативу до общества, значительная часть которого травмирована войной. Многие люди по разным причинам не имели возможности выучить украинский язык", - пояснила она свою точку зрения.

Также Ивановская отметила, что сейчас государство вынуждено сосредоточить финансовые ресурсы на оборонном секторе, поэтому не имеет достаточных возможностей для обеспечения языковых инициатив.

При таких условиях, считает омбудсмен, введение механизмов контроля, в частности, языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию:

"Хотя часть общества убеждена, что именно такие решительные меры - в частности, большие штрафы и патрулирование - могли бы решить все языковые вопросы".

Напомним, с инициативой языковых патрулей выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Языковые скандалы в Украине

Время от времени в Украине возникают громкие языковые скандалы. Так, в ноябре 2023 года вспыхнул громкий скандал, когда экс-нардеп Ирина Фарион назвала "сбродом" украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Она подчеркнула, что не может назвать их украинцами, если они не говорят на украинском.

Слова ныне покойной Фарион тогда вызвали бурную реакцию у украинских звезд, которые, между прочим, как раз говорили на русском.

В том же году в Одессе русскоязычного правоохранителя и его руководителя из-за конфликта с неизвестным отстранили от исполнения служебных обязанностей.

