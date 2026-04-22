Во время теракта в Киеве дворник 'дядя Саша' закрыл собой ребенка и погиб, – СМИ

Мужчина мечтал, что после окончания войны он соорудит стол вдоль всего дома и отпразднует победу вместе с соседями.

Во время теракта в Киеве местный дворник, которого называли "дядя Саша", закрыл собой ребенка от стрелка и погиб.

Как сообщает "Киев 24", в тот момент, когда террорист открыл огонь по ребенку, к мальчику подбежал дворник, хорошо известный всем жителям как "дядя Саша". Он закрыл ребенка своим телом, а сам попал под пули.

За жизнь мужчины медики боролись более суток, но из-за тяжелых ранений спасти его не удалось.

Местные жители рассказали, что Александр Григорьевич всегда помогал окружающим. Он мечтал, что после окончания войны соорудит стол вдоль всего дома и отпразднует победу вместе с соседями. У мужчины остался котик, жители пообещали заботиться о нем.

Теракт в Киеве

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний Дмитрий Васильченков открыл огонь по прохожим. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые 40 минут вели переговоры со стрелком. В конце концов, его ликвидировали.

Согласно версии полиции, поводом для стрельбы стала бытовая ссора. Полиция установила хронологию событий, которая началась с бытовой ссоры между соседями.

На телефоне стрелка нашли видеозаписи – он снимал себя во время стрельбы. Когда он ходил по подъезду, то называл себя генералом российской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: